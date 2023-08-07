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俄空襲烏輸血中心 澤倫斯基批「野獸」 基輔地標換國徽

編譯中心╱綜合6日電
烏克蘭近年厲行「去俄化」，首都基輔地標「祖國之母」雕像上的盾牌圖案，6日換上烏克蘭國徽的三叉戟圖案，取代蘇聯的鐵鎚與鐮刀。(Getty Images)
烏克蘭近年厲行「去俄化」，首都基輔地標「祖國之母」雕像上的盾牌圖案，6日換上烏克蘭國徽的三叉戟圖案，取代蘇聯的鐵鎚與鐮刀。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基5日譴責俄羅斯空襲哈爾科夫州輸血中心並造成死傷，是「戰爭罪行」，他說行凶者是「野獸」，企圖「毀滅一切生機」，「單是這件戰爭罪行就說明了有關俄國侵略的一切」。

英國衛報報導，澤倫斯基在社群媒體貼文表示，哈爾科夫州的庫皮揚斯克市中心5日晚上遭到「一枚導向炸彈攻擊」，救援人員正在撲滅火勢。他沒有提到這次攻擊造成多少死傷。

數小時之前，烏克蘭在克赤海峽以無人艇攻擊一艘俄羅斯油輪。此外，俄方官員指稱，烏克蘭東部、現由俄軍掌控的城市頓內次克一處大學建築，5日遭烏國以集束彈攻擊，造成木造屋頂起火，所幸當時建築內無人。

另據紐約時報報導，烏克蘭承認6日連續彈襲通往俄占克里米亞的兩座橋梁，包括克里米亞半島北接烏國南部赫松的瓊加爾橋，意在切斷克林姆宮重要供應路線，擴大交戰範圍至新領土。據俄國扶植的赫松占領區行政首長薩爾多稱，瓊加爾橋被炸出3個窟窿，迫使交通關閉，不過承重結構未受損。格尼奇斯克（Henichesk）接半島東北海岸的小橋遇襲造成交通中斷，鄰近天然氣管線亦受損，影響逾2萬人。

中央社引述法新社報導，烏克蘭近年厲行「去俄化」，1日拆除首都基輔地標「祖國之母」雕塑盾牌上的蘇聯標誌鐵鎚與鐮刀，6日換上烏克蘭國徽的三叉戟圖案。

另外，沙烏地阿拉伯主辦的烏克蘭戰爭和平會議6日落幕，當天並未發布最終聲明，沙烏地阿拉伯外交豐收。基輔和西方國家希望廣邀各國領袖出席一場真正的烏戰和平高峰會，伊朗梅爾通訊社引述歐洲消息人士報導，該峰會的日期雖尚未敲定，但可能在今年底前舉行。

烏克蘭總統澤倫斯基5日譴責俄羅斯空襲哈爾科夫州庫皮揚斯克輸血中心造成死傷是「戰爭...
烏克蘭總統澤倫斯基5日譴責俄羅斯空襲哈爾科夫州庫皮揚斯克輸血中心造成死傷是「戰爭罪行」，他並貼出救援人員正在撲滅火勢的照片。(路透)

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