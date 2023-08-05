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沙烏地調停俄烏戰爭小有進展 42國同意和談應尊重烏領土主權完整

編譯田思怡／即時報導
華爾街日報報導，在沙烏地阿拉伯吉達舉行的國際和平解決烏克蘭戰爭會談在5日第一天的會談結束後小有進展。圖為沙國王儲穆罕默德(左)今年5月在吉德會晤烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
華爾街日報報導，在沙烏地阿拉伯吉達舉行的國際和平解決烏克蘭戰爭會談在5日第一天的會談結束後小有進展。圖為沙國王儲穆罕默德(左)今年5月在吉德會晤烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

華爾街日報報導，在沙烏地阿拉伯吉達舉行的國際和平解決烏克蘭戰爭會談在5日第一天的會談結束後小有進展，外交官表示，與會的42國代表廣泛接受國際法的中心原則應該成為未來俄烏和談的核心，例如尊重烏克蘭的主權與領土完整。與會的大多數國家，包括中國在內，顯然願意在未來幾周再度舉行同樣形式的會談，亦即將俄羅斯排除在外。

沙烏地阿拉伯扮演調停角色，美、中、烏克蘭，以及印度、巴西等較不願選邊站的「全球南方」（Global South）國家都參與了這次會談。烏克蘭及其西方支持者希望藉由此次會談爭取國際支持對烏克蘭有利的和談條件。

在為期兩天的會談的第一天結束後，與會或接獲簡報的外交官表示，與會代表廣泛接受，未來俄烏和談應以國際法的中心原則為主，例如尊重烏克蘭的主權與領土完整。與會國家也同意將更仔細研究烏克蘭戰爭對全球的影響。包括中國在內的大多數與會國家願意近期再舉行同樣形式的會談，同樣不邀請俄羅斯參加。

美國和歐洲官員強調，這次會談不會進行結束戰爭的協商，也不會尋求擬出和平解決的特定條件。

西方外交官表示，選擇由沙國主辦，部分原因是希望與沙國友好的中國能出席，中國外交部4日宣布由歐亞事務特別代表李輝出席。

烏克蘭 俄羅斯 沙烏地阿拉伯

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