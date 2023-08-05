俄油輪遭烏克蘭無人艇攻擊…消息人士曝內情 疑當時畫面曝光

俄羅斯海上救援單位5日稍早出動協助克里米亞半島海岸附近一艘據報稱遭到烏克蘭無人艇攻擊後失去了推進動力的油輪，一位烏克蘭安全部門的消息人士告訴英國BBC，此次襲擊同樣使用了海上無人艇。（照片翻攝：X / H I Sutton）

俄羅斯 海上救援單位5日稍早出動，以協助克里米亞半島海岸附近一艘據報稱遭到烏克蘭 無人艇攻擊後失去了推進動力的油輪。烏克蘭方面沒有公開評論，但烏克蘭安全局（SBU）的消息人士倒是告訴外國媒體，此次襲擊的確使用了海上無人艇。

根據俄羅斯官媒RT報導，遇襲的油輪載有11名船員。諾沃羅西斯克（Novorossiysk）海上救援協調中心（MRCC）的發言人向塔斯社表示，「船員平安，沒有人員傷亡。輪機艙受損，可是不算嚴重」。兩艘獲派前往協助的拖船已經抵達，救援人員正在設法決定是否要把受損油輪拖走，以及要把這艘船拖去哪個地方。

俄方官員從未提到捲入襲擊的船舶名稱，但社群媒體 「紙飛機」多個頻道指出，這艘船是在俄羅斯註冊的「希格號」（Sig）油輪，同時刊登了襲擊後的船內狀況。

烏克蘭4日才宣稱，對俄羅斯位於黑海的海軍基地執行了海上無人艇攻擊。當時一位烏方消息人士向外媒透露，攜帶450公斤TNT炸藥的無人艇攻擊了俄軍兩棲登陸艦「奧列諾格爾斯基．戈爾尼亞克號」（Olenogorsky Gornyak），讓該艦「受到嚴重損害，無法履行職責」，並稱此係SBU跟烏克蘭海軍的聯合行動。

在俄方發布有油輪遭遇烏克蘭無人艇襲擊的消息後，社群媒體也出現了無人艇攻擊油輪的影像。雖然目前尚無媒體進行核實，但（更名為「X」的）推特公開來源情報（OSINT）帳號認為，該艘無人艇跟用於攻擊「奧列諾格爾斯基．戈爾尼亞克號」的無人艇似乎是相同的型號。

BBC報導，5日的攻擊是數天來第二起涉及無人艇的行動。一位SBU消息人士宣稱，這次行動也是該部門跟烏克蘭海軍聯合執行，同樣使用了450公斤的TNT炸藥。該人士稱，這艘油輪裝滿燃料，因此從遠處就能看到「煙火」。

Useful information: the ship attacked near Kerch is reportedly ‘Sig’, a #Russian gov tanker



This ship is familiar to defense analysts, it’s consistently used to supply Ru armed forces#Ukraina hitting it is is a smart move and militarily relevant #OSINTpic.twitter.com/eMKq9pd852 — H I Sutton (@CovertShores) August 5, 2023

俄羅斯聯邦聯邦海洋和內河運輸局（RosMorRechFlot）後來表示，遇襲的船舶「在右舷靠近吃水線的輪機艙區域」有個洞，「推測是海上無人艇攻擊的結果」，並稱「該船舶在漂浮」。