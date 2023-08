俄油輪遭烏克蘭無人艇攻擊…消息人士曝內情 疑當時畫面曝光

俄羅斯 海上救援單位5日稍早出動,以協助克里米亞半島海岸附近一艘據報稱遭到烏克蘭 無人艇攻擊後失去了推進動力的油輪。烏克蘭方面沒有公開評論,但烏克蘭安全局(SBU)的消息人士倒是告訴外國媒體,此次襲擊的確使用了海上無人艇。

根據俄羅斯官媒RT報導,遇襲的油輪載有11名船員。諾沃羅西斯克(Novorossiysk)海上救援協調中心(MRCC)的發言人向塔斯社表示,「船員平安,沒有人員傷亡。輪機艙受損,可是不算嚴重」。兩艘獲派前往協助的拖船已經抵達,救援人員正在設法決定是否要把受損油輪拖走,以及要把這艘船拖去哪個地方。

俄方官員從未提到捲入襲擊的船舶名稱,但社群媒體 「紙飛機」多個頻道指出,這艘船是在俄羅斯註冊的「希格號」(Sig)油輪,同時刊登了襲擊後的船內狀況。

烏克蘭4日才宣稱,對俄羅斯位於黑海的海軍基地執行了海上無人艇攻擊。當時一位烏方消息人士向外媒透露,攜帶450公斤TNT炸藥的無人艇攻擊了俄軍兩棲登陸艦「奧列諾格爾斯基.戈爾尼亞克號」(Olenogorsky Gornyak),讓該艦「受到嚴重損害,無法履行職責」,並稱此係SBU跟烏克蘭海軍的聯合行動。

在俄方發布有油輪遭遇烏克蘭無人艇襲擊的消息後,社群媒體也出現了無人艇攻擊油輪的影像。雖然目前尚無媒體進行核實,但(更名為「X」的)推特公開來源情報(OSINT)帳號認為,該艘無人艇跟用於攻擊「奧列諾格爾斯基.戈爾尼亞克號」的無人艇似乎是相同的型號。

BBC報導,5日的攻擊是數天來第二起涉及無人艇的行動。一位SBU消息人士宣稱,這次行動也是該部門跟烏克蘭海軍聯合執行,同樣使用了450公斤的TNT炸藥。該人士稱,這艘油輪裝滿燃料,因此從遠處就能看到「煙火」。

Useful information: the ship attacked near Kerch is reportedly ‘Sig’, a #Russian gov tanker



This ship is familiar to defense analysts, it’s consistently used to supply Ru armed forces#Ukraina hitting it is is a smart move and militarily relevant #OSINTpic.twitter.com/eMKq9pd852