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烏國與會代表稱沙烏地調停會談「困難」 力求關鍵原則達共識

高詣軒／即時報導
烏國總統澤倫斯基（右二）5月曾出訪沙烏地阿拉伯。（美聯社）
烏國總統澤倫斯基（右二）5月曾出訪沙烏地阿拉伯。（美聯社）

路透5日報導，為尋求和平解決俄烏戰爭，沙烏地阿拉伯本周末將舉行多國會談。烏方代表團領袖、烏總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）4日直言，預期對話將很「困難」，但期盼說服更多國家支持其和平方案。

出席該會談者包括全球約40國的國安顧問或其他高官，會談地點為沙國紅海東岸大城吉達（Jeddah），但俄國不會與會。烏國及其盟國希望，該會談可在終止俄烏戰爭的關鍵原則上達成共識。

俄國稱會關注會談發展。與俄交好的中國大陸4日則表示，將派遣其歐亞事務特別代表李輝與會。

葉爾馬克在社群媒體上釋出的電視訪談表示：「我預期該場對話將很困難，但在我們身後的是真理，我們身後是善良」。他並表示雖然各方有歧見、立場也不同，「但重要的是，我們有共同的原則。」

俄烏等多國官員認為，由於戰火方酣、烏軍正試圖透過反攻奪回領土，俄烏不大可能直接和談。但烏國盼能先擴大爭取民主國家支持，除了現有西方盟友，還希望拉攏印度、巴西、南非等許多表面維持中立的南方國家。

烏國總統澤倫斯基說，期盼該次會談能促成在今年秋季舉行「和平峰會」，集結世界多國領袖以肯認其和平原則。澤倫斯基曾提出含10大項目的和平方案，但遭到俄方拒絕。

澤倫斯基 俄國 社群媒體

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