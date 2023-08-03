基輔地標「祖國之母」拆蘇聯國徽 拚這時間完成

烏克蘭首都基輔知名地標「祖國之母」紀念碑將更名「烏克蘭母親」並換上烏克蘭三叉戟國徽。（路透）

為與俄羅斯 切割，烏克蘭 積極除去過去蘇聯標籤，烏克蘭文化信息政策部代理部長卡蘭傑耶夫(Rostislav Karandeev）證實，將拆除基輔地標「祖國之母」雕塑 盾牌上的蘇聯國徽，擬改名為「烏克蘭母親」(Mother Ukraine)，換上烏克蘭國徽上的三叉戟計畫也正在進行，預計8月24日烏克蘭獨立日前就可以完成。

法廣報導，「祖國之母」是為紀念前蘇聯在衛國戰爭中犧牲的英烈而建，雕像位於第聶伯河右岸，屬偉大衛國戰爭博物館的一部分；當中，「母親」的左右手分別高舉盾和劍，從底座至最高劍間總高62米。其原先建造計畫由曾設計伏爾加格勒「祖國母親在召喚」雕塑的武切季奇(Yevgeny Vuchetich)進行，惟他1974年離世後，改由烏克蘭雕塑家博羅戴(Vasyl Borodai)接手。

早在7月13日，時任烏克蘭文化信息政策部長特卡琴科已經決定，將把「祖國母親」紀念碑上的蘇聯國徽，在烏克蘭獨立日前更換為烏克蘭國徽標誌。

卡蘭傑耶夫在進行紀念碑相關會議後向媒體表示：「我們希望用三叉戟取代蘇維埃國徽的工作能夠按時完成，到烏克蘭國旗日(8月23日)和烏克蘭獨立日時，我們將能夠在與敵人的意識形態鬥爭中以此重要和必要的對抗元素來鼓勵烏克蘭人民。」

從2016年起，烏克蘭政府便計畫移除雕塑盾牌上的蘇聯國徽，但由於資金及結構安全等顧慮，一直未有實質進度。而在俄羅斯入侵烏克蘭之後，2022年烏克蘭政務服務在線網站（«Дії»）一項民意調查結果顯示，有85%受訪者支持用三叉戟取代總高62米的「祖國母親」紀念碑上的蘇聯國徽。