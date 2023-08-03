我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

基輔地標「祖國之母」拆蘇聯國徽 拚這時間完成

編譯中心／綜合2日電
烏克蘭首都基輔知名地標「祖國之母」紀念碑將更名「烏克蘭母親」並換上烏克蘭三叉戟國徽。（路透）
烏克蘭首都基輔知名地標「祖國之母」紀念碑將更名「烏克蘭母親」並換上烏克蘭三叉戟國徽。（路透）

為與俄羅斯切割，烏克蘭積極除去過去蘇聯標籤，烏克蘭文化信息政策部代理部長卡蘭傑耶夫(Rostislav Karandeev）證實，將拆除基輔地標「祖國之母」雕塑盾牌上的蘇聯國徽，擬改名為「烏克蘭母親」(Mother Ukraine)，換上烏克蘭國徽上的三叉戟計畫也正在進行，預計8月24日烏克蘭獨立日前就可以完成。

法廣報導，「祖國之母」是為紀念前蘇聯在衛國戰爭中犧牲的英烈而建，雕像位於第聶伯河右岸，屬偉大衛國戰爭博物館的一部分；當中，「母親」的左右手分別高舉盾和劍，從底座至最高劍間總高62米。其原先建造計畫由曾設計伏爾加格勒「祖國母親在召喚」雕塑的武切季奇(Yevgeny Vuchetich)進行，惟他1974年離世後，改由烏克蘭雕塑家博羅戴(Vasyl Borodai)接手。

早在7月13日，時任烏克蘭文化信息政策部長特卡琴科已經決定，將把「祖國母親」紀念碑上的蘇聯國徽，在烏克蘭獨立日前更換為烏克蘭國徽標誌。

卡蘭傑耶夫在進行紀念碑相關會議後向媒體表示：「我們希望用三叉戟取代蘇維埃國徽的工作能夠按時完成，到烏克蘭國旗日(8月23日)和烏克蘭獨立日時，我們將能夠在與敵人的意識形態鬥爭中以此重要和必要的對抗元素來鼓勵烏克蘭人民。」

從2016年起，烏克蘭政府便計畫移除雕塑盾牌上的蘇聯國徽，但由於資金及結構安全等顧慮，一直未有實質進度。而在俄羅斯入侵烏克蘭之後，2022年烏克蘭政務服務在線網站（«Дії»）一項民意調查結果顯示，有85%受訪者支持用三叉戟取代總高62米的「祖國母親」紀念碑上的蘇聯國徽。

俄羅斯尚未入侵前，位於烏克蘭首都基輔的知名地標「祖國之母」紀念碑樣貌。（取材自維...
俄羅斯尚未入侵前，位於烏克蘭首都基輔的知名地標「祖國之母」紀念碑樣貌。（取材自維基百科）

烏克蘭 雕塑 俄羅斯

上一則

毒品零容忍…新加坡不顧國際反對 1周內處死第3名毒販

下一則

教宗術後首訪葡 神職人員性侵陰影籠罩

延伸閱讀

基輔遭徹夜攻擊 烏克蘭：擊落至少10架俄國無人機

基輔遭徹夜攻擊 烏克蘭：擊落至少10架俄國無人機
俄烏開戰後烏克蘭出生率下滑近3成 幅度創獨立以來紀錄

俄烏開戰後烏克蘭出生率下滑近3成 幅度創獨立以來紀錄
2-5萬烏人截肢達一戰規模 傷亡數超越西方近年軍事行動

2-5萬烏人截肢達一戰規模 傷亡數超越西方近年軍事行動
基輔宣布開始與華府諮商 加入北約前提供安全擔保

基輔宣布開始與華府諮商 加入北約前提供安全擔保

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成