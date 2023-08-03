19歲烏克蘭女兵達妮克納前線作戰時遭到攻擊，左腿膝蓋以下被炸彈碎片割斷。前後動了5次手術後裝上德國大廠奧托博克製作的義肢，英勇作戰的她現在是象徵烏國苦難和韌性的代表人物。（取材自Instagram）

根據義肢公司先前未公開的統計指出，俄烏開戰以來，約2萬至5萬名烏國人民失去一肢或雙肢，人數達一戰規模、傷亡數超越西方近年軍事行動；此外，戰爭也導致烏克蘭 出生率下降28%，創獨立以來新低紀錄。

華爾街 日報報導，今年2月，19歲烏克蘭女兵達妮克納（Ruslana Danilkina）在烏國以西的札波羅熱（Zaporizhzhia ）前線作戰時遭到攻擊，左腿膝蓋以下被炸彈碎片割斷。她死抓著殘肢獲救時心想一切都完了，「我的生命將不復從前」。

一戰期間，德國和英國分別有6萬7000人和 4萬1000人截肢，當時截肢是保全性命的唯一作法，而阿富汗戰爭和伊拉克戰爭期間，截肢的美國士兵數少於2000。

基輔一直對軍士傷亡人數嚴加保密，目的是不希望打擊士氣。

達妮克納前後動了5次手術才總算裝了奧托博克製作的義肢。滿20歲後，她以化名Unbreakable Rusya在社群分享復健過程。英勇作戰的達妮克納現在成為象徵烏國苦難和韌性的代表人物。

一名烏國東部的早產兒接受檢查，攝於2022年。（美聯社）

據英國衛報2日報導，烏克蘭資料分析公司「OpenDataBot」指出，2021年至2023年烏國出生率下滑幅度創下1991年獨立以來的紀錄，自俄烏戰火爆發，烏國出生率已下降28%。

據報導，烏國今年每月平均誕生1.6萬名新生兒，但俄國 全面入侵前，每月新生兒平均可達2.3萬名。聯合國在戰前即稱，烏國人口預計2050年時會減少一半，如今戰火似乎讓出生率加速衰退。

此外，路透社報導指出，俄軍占領烏克蘭赫松逾8月期間，有大量戰俘遭到虐待及性侵犯。根據最新公布的報告分析了赫松地區35處320起案件及證人的證詞，在眾多受害者的描述當中，「有43%明確提及多個拘留中心的虐待行為，並稱俄國衛兵普遍對他們施以性暴力」。