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俄軍占領赫松逾8月 調查：大量烏戰俘遭施虐性侵

中央社阿姆斯特丹2日綜合外電報導
調查人員於2022年12月在烏克蘭赫松發現一棟公寓的地下室被改造成酷刑地，曾有30人被困於此長達2個月。(路透)
調查人員於2022年12月在烏克蘭赫松發現一棟公寓的地下室被改造成酷刑地，曾有30人被困於此長達2個月。(路透)

國際專家小組今天在最新調查結果摘要中表示，烏克蘭南部被俄軍占領的臨時拘留中心內，有大量戰俘遭到虐待及性侵犯。

路透報導，烏軍去年11月收復被俄軍控制8個多月的赫松（Kherson）地區後，由國際人權法律事務所全球權利合規協會（Global Rights Compliance）建立的行動正義小組（Mobile Justice Team）一直與烏克蘭的戰爭罪檢察官團隊密切合作。

烏克蘭當局正在審查超過9萬7000份戰爭罪報告，並已在國內法院控告220名犯嫌。高階加害者可能會送往荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）受審，該法院已對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發出逮捕令。

克林姆林宮始終否認參與所謂「特殊軍事行動」的部隊在烏克蘭犯下戰爭罪，並稱發動這場行動的目的是在烏克蘭「去納粹化」並保護俄國。

行動正義小組最新公布的報告分析了赫松地區35處320起案件及證人的證詞。行動正義小組透過聲明指出，在眾多受害者的描述當中，「有43%明確提及多個拘留中心的虐待行為，並稱俄國衛兵普遍對他們施以性暴力」。

今年6月，烏克蘭檢方針對據稱有數十名孤兒從赫松被驅逐出境一事，首度指控1名俄羅斯政治人物和2名涉嫌通敵的烏克蘭人犯下戰爭罪。烏克蘭檢方暫未對此次最新調查結果做出回應。

全球權利合規協會高級法律顧問米基登柯（Anna Mykytenko）談到這次與酷刑相關的最新調查時表示：「俄羅斯戰爭罪的真實規模仍不得而知，但我們可以肯定地說，這些對烏克蘭人民犯下殘酷罪行的心理後果，將在未來的歲月裡深深烙印在他們的腦海中。」

經檢察官約談的受害者當中，至少有36人提到俄軍在問話時動用電刑，通常是生殖器電刑以及威脅去勢；報告指出，一名受害者被迫目睹另一名被拘留者被性侵。

報告發現，在被拘留者當中，最有可能遭到施虐的是軍方人員，但也包括執法人員、志工、倡議人士、社會賢達、醫務人員以及教師，最常用的虐待手段是窒息、水刑、毒打和強暴威脅。

路透無法核實這些指控。

調查人員於2022年12月在烏克蘭赫松發現一棟公寓的地下室被改造成酷刑地，曾有3...
調查人員於2022年12月在烏克蘭赫松發現一棟公寓的地下室被改造成酷刑地，曾有30人被困於此長達2個月。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 性侵

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