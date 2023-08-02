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俄烏開戰後烏克蘭出生率下滑近3成 幅度創獨立以來紀錄

編譯高詣軒／即時報導
一名烏國東部的早產兒接受檢查，攝於2022年。（美聯社）
一名烏國東部的早產兒接受檢查，攝於2022年。（美聯社）

英國「衛報」2日報導，烏克蘭資料分析公司「OpenDataBot」指出，2021年至2023年烏國出生率下滑幅度創下1991年獨立以來的紀錄，自俄烏戰火爆發，烏國出生率已下降28%。

資料並指出在今年上半年，烏國新生兒較2021年同期減少了3萬8324名。烏國出生率自2015年起每年下滑約7%，近兩年衰退幅度尤為明顯。上次出生率明顯大減時是2015年，即俄國兼併克里米亞的隔年。

據報導，烏國今年每月平均誕生1.6萬名新生兒，但俄國全面入侵前，每月新生兒平均可達2.3萬名。聯合國在戰前即稱，烏國人口預計2050年時會減少一半，如今戰火似乎讓出生率加速衰退。

研究烏國生育率的英國南安普敦大學人口學教授佩雷利-哈里斯（Brienna Perelli-Harris）3月向美媒NPR表示，烏國出生率在戰前就是全球後段班，「接著戰爭爆發了」。

除了出生率下滑，烏國也面臨人口移出。根據聯合國難民事務主管資料，自去年2月俄烏開戰，已估有約600萬難民離開烏國。

一名基輔的婦產醫院醫師認為，待烏國人民感受局勢回穩、家園安全後，生兒育女的意願料會回溫。

聯合國 俄國 烏克蘭

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