2-5萬烏人截肢達一戰規模 傷亡數超越西方近年軍事行動

19歲烏克蘭女兵達妮克納前線作戰時遭到攻擊，左腿膝蓋以下被炸彈碎片割斷。前後動了5次手術後裝上德國大廠奧托博克製作的義肢，英勇作戰的她現在是象徵烏國苦難和韌性的代表人物。（取材自Instagram）

華爾街 日報報導，烏克蘭 截肢人數達一戰規模，開戰以來，成千上萬人失去肢體，傷亡數超越西方近年軍事行動。

今年2月，19歲烏克蘭女兵達妮克納（Ruslana Danilkina）在烏國以西的札波羅熱（Zaporizhzhia ）前線作戰時遭到攻擊，左腿膝蓋以下被炸彈碎片割斷。她死抓著殘肢獲救時心想一切都完了，「我的生命將不復從前」。

根據義肢公司先前未公開的統計指出，俄烏開戰至今，約2萬至5萬名烏國人失去一肢或雙肢。

然而，實際數字恐怕只增不減，因為患者接受截肢手術後還需要過一段時間才能登記。其次，每個人受傷後接受截肢的時程也不一樣，有的幾個星期，有的好幾個月。

如今，隨著基輔展開反攻行動，戰事將變得更加慘烈。

一戰期間，德國 和英國分別有6萬7000人和 4萬1000人截肢，當時截肢是保全性命的唯一作法。而阿富汗戰爭和伊拉克戰爭期間，截肢的美國士兵數少於2000。

基輔一直對軍士傷亡人數嚴加保密，目的是不希望打擊士氣。

德國義肢大廠奧托博克（Ottobock）目前正攜手基輔協助截肢者，據奧托博克粗估，烏國截肢人數約5萬人。位於基輔的公益組織胡波基金會（Houp Foundation）推算，約20萬人因戰爭身受重，其中1成的患者通常需要截肢。

這個數字也反映出俄國投入大量地雷、大砲、導彈和無人機無差別攻擊士兵和一般百姓，造成持續數十年無可挽回的損失。

達妮克納前後動了5次手術才總算裝了奧托博克製作的義肢。滿20歲後，她以化名Unbreakable Rusya在社群分享復健過程。7月底，她收到一隻更精細的義肢Genium X3 ，由奧托博克和美國軍方共同研發，可供截肢患者爬樓梯和倒退走路。

英勇作戰的達妮克納現在成為象徵烏國苦難和韌性的代表人物。