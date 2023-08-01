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沙烏地5日辦30國峰會 調停俄烏戰爭 預料中國將缺席

中央社華沙1日專電
華爾街日報報導，預計白宮安全顧問蘇利文將參加吉達峰會。(美聯社)
華爾街日報報導，預計白宮安全顧問蘇利文將參加吉達峰會。(美聯社)

沙烏地阿拉伯將在8月5日與6日為俄烏戰爭舉辦吉達峰會，廣邀全球約30個國家的代表參與談論。波蘭新聞網站報導，俄烏衝突僵局有可能在峰會中有所突破。

根據波蘭新聞網站（WP Wiadomości，簡稱WP）的報導，俄羅斯烏克蘭之間的衝突可能即將有所突破。

索比埃斯基研究所（Instytutu Sobieskiego）專家拉多斯瓦夫皮菲爾（Radosław Pyffel）接受WP訪問時表示，他預計沙烏地阿拉伯將在未來幾天內主持和平談判，沙國有能力將西方、中國和俄羅斯的利益結合起來。

沙國其實早在去年4月初即表明有意願在俄羅斯和烏克蘭之間進行調解。

報導國際問題的記者雅羅斯瓦夫．科齊謝夫斯基（Jarosław Kociszewski）長駐中東，他在接受WP訪問時表示，沙國是有影響力的國家，該國並未參與戰爭，且與各方都有聯絡，而隨著國際勢力的改變，沙國也積極想要成為國際參與者。

這項和平談判還有一項重要指標，自俄烏戰爭爆發以來，西方國家主要站在烏克蘭的陣線，全球南方國家則未如此積極表態。

沙烏地阿拉伯將在8月5日為俄烏戰爭舉辦吉達峰會，圖為位於吉達的國際機場。(美聯社...
沙烏地阿拉伯將在8月5日為俄烏戰爭舉辦吉達峰會，圖為位於吉達的國際機場。(美聯社)

首先披露這項峰會的華爾街日報（The Wall Street Journal）引述參與討論的官員報導，會談將於8月5日和6日在吉達（Jeddah）舉行，將有來自日本、印尼、埃及、墨西哥、智利、尚比亞等大約30個國家參加，包括印度和巴西等發展中大國的代表。

皮菲爾指出，龐大的多國聯盟可以向俄羅斯施加壓力，迫使其以更有利於烏克蘭的條件結束戰爭。

據美聯社報導，俄羅斯尚未受到峰會邀請。

華爾街日報援引一位未透露姓名的官員表示，預計白宮安全顧問蘇利文也將參加這次峰會。

參與會談的人士表示，預計北京不會出席，但也不排除這種可能性。

波蘭外交部副部長帕維爾．雅布隆斯基 （Paweł Jabłoński）在接受WP訪問時表示，波蘭會參加和平談判，並會及時告知詳情。

華爾街日報指出，烏克蘭的西方盟友對於這場戰爭已經漸露疲態，希望在吉達舉行的會談將能確定今年稍晚結束戰爭的規則。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）先前表示，和平談判若要求俄羅斯從烏克蘭領土上撤軍，這是無法談判的。

俄羅斯 烏克蘭 華爾街

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