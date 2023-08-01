烏軍南部反攻慢 俄軍打造80年來「最複雜致命防線」

烏克蘭6月發起反攻，但截至目前只取得微不足道的戰果。澳洲退役將領萊恩受訪時，把俄軍打造的防禦工事形容成「比近八十年來的任何軍隊經歷過的任何防線都更加複雜與致命」。(美聯社)

烏克蘭 6月發起了期盼已久的反攻，目標放在奪回烏東與烏南國土，但截至目前只取得微不足道的戰果。商業內幕報導，澳洲 一位退役將領把俄軍在烏克蘭打造的防禦工事形容成「比近八十年來的任何軍隊經歷過的任何防線都更加複雜與致命」。

根據報導，澳洲陸軍退役少將萊恩（Mick Ryan）近期接受經濟學人採訪時，針對俄軍的障礙物設計發表了上述的評語。

Australian General Mick Ryan:

Russia had built in Ukraine as "much more complex and deadly than anything experienced by any military in nearly 80 years."



Will this war become a slow burn like Syria?#UkraineRussiaWar #UkraineRussianWar #Ukrainehttps://t.co/MB63loUlhY — MILITARY INTEL HQ (@ManfredVonLich) 2023年7月31日

經濟學人寫道，俄軍在烏南的防線深達數十公里，旨在瓦解或拖延甚至是最有能力的聯合兵種小組，並將他們跟後勤支援分開。烏軍在南部前線正試圖達成的目標，即向南攻至俄占梅利托波爾（Melitopol）跟別爾江斯克（Berdyansk）、把俄羅軍一分為二和切斷通往克里米亞的陸橋，則是無比艱難的行動。

經濟學人還指出，烏軍面臨著俄軍排出的致命組合，如百萬顆地雷、把即時影像傳回給操作員的第一人稱視角（FPV）無人機、「柳葉刀」遊蕩彈藥、對烏方無人機的干擾與癱瘓、長程火箭與攻擊直升機，全都都由密集的感應器跟數據網結合在一起。即便當地雷被清除了，飛機或火炮也很快就用散置彈藥（scatterable munitions）在雷區重新布雷。

萊恩指出，突破如此精心準備的防線需要最高順序的聯合兵種作戰能力。不過，7月初訪問過前線的軍事分析師考夫曼（Michael Kofman）認為，這是烏軍還沒有規模化展示出來的技術。不僅如此，突破防禦的手段與技術30年來幾乎沒有演變，即使是享有空優的最訓練有素北約軍隊，也可能難以克服這些障礙。

專家告訴商業內幕，衝突與塹壕戰的緩慢艱難本質，意味著烏克蘭戰場看上去像是第一次世界大戰的戰場，只不過是混和了更先進的技術。一位曾在阿富汗 、伊拉克與烏克蘭作戰過的前美國陸軍遊騎兵（Army Ranger）布蘭姆萊特（David Bramlette）就說，此地的戰事比起在其他國家作戰更加糟糕。

布蘭姆萊特6月底接受野獸日報採訪時表示，當他在伊拉克跟阿富汗作戰時，有著空中支援、情報、監控與偵查，「阿富汗跟伊拉克的最糟糕一日是烏克蘭的美好一天」。