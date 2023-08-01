我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：申報紀錄顯示川普競選募款跟訴訟開銷一樣多

澳洲前幼保員涉性虐91童1623項罪行 警：超乎想像

烏軍南部反攻慢 俄軍打造80年來「最複雜致命防線」

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭6月發起反攻，但截至目前只取得微不足道的戰果。澳洲退役將領萊恩受訪時，把俄軍打造的防禦工事形容成「比近八十年來的任何軍隊經歷過的任何防線都更加複雜與致命」。(美聯社)
烏克蘭6月發起反攻，但截至目前只取得微不足道的戰果。澳洲退役將領萊恩受訪時，把俄軍打造的防禦工事形容成「比近八十年來的任何軍隊經歷過的任何防線都更加複雜與致命」。(美聯社)

烏克蘭6月發起了期盼已久的反攻，目標放在奪回烏東與烏南國土，但截至目前只取得微不足道的戰果。商業內幕報導，澳洲一位退役將領把俄軍在烏克蘭打造的防禦工事形容成「比近八十年來的任何軍隊經歷過的任何防線都更加複雜與致命」。

根據報導，澳洲陸軍退役少將萊恩（Mick Ryan）近期接受經濟學人採訪時，針對俄軍的障礙物設計發表了上述的評語。

經濟學人寫道，俄軍在烏南的防線深達數十公里，旨在瓦解或拖延甚至是最有能力的聯合兵種小組，並將他們跟後勤支援分開。烏軍在南部前線正試圖達成的目標，即向南攻至俄占梅利托波爾（Melitopol）跟別爾江斯克（Berdyansk）、把俄羅軍一分為二和切斷通往克里米亞的陸橋，則是無比艱難的行動。

經濟學人還指出，烏軍面臨著俄軍排出的致命組合，如百萬顆地雷、把即時影像傳回給操作員的第一人稱視角（FPV）無人機、「柳葉刀」遊蕩彈藥、對烏方無人機的干擾與癱瘓、長程火箭與攻擊直升機，全都都由密集的感應器跟數據網結合在一起。即便當地雷被清除了，飛機或火炮也很快就用散置彈藥（scatterable munitions）在雷區重新布雷。

萊恩指出，突破如此精心準備的防線需要最高順序的聯合兵種作戰能力。不過，7月初訪問過前線的軍事分析師考夫曼（Michael Kofman）認為，這是烏軍還沒有規模化展示出來的技術。不僅如此，突破防禦的手段與技術30年來幾乎沒有演變，即使是享有空優的最訓練有素北約軍隊，也可能難以克服這些障礙。

專家告訴商業內幕，衝突與塹壕戰的緩慢艱難本質，意味著烏克蘭戰場看上去像是第一次世界大戰的戰場，只不過是混和了更先進的技術。一位曾在阿富汗、伊拉克與烏克蘭作戰過的前美國陸軍遊騎兵（Army Ranger）布蘭姆萊特（David Bramlette）就說，此地的戰事比起在其他國家作戰更加糟糕。

布蘭姆萊特6月底接受野獸日報採訪時表示，當他在伊拉克跟阿富汗作戰時，有著空中支援、情報、監控與偵查，「阿富汗跟伊拉克的最糟糕一日是烏克蘭的美好一天」。

烏克蘭 阿富汗 澳洲

上一則

南韓軍售又獲大訂單 為澳洲生產129輛「赤背蛛」戰車、總值70億澳元

下一則

英國媒體詛咒哈利、梅根離婚 兩人將會為此撕破臉

延伸閱讀

美高階軍官：將仰賴盟友 應對太平洋區域軍事風險

美高階軍官：將仰賴盟友 應對太平洋區域軍事風險
烏軍參謀部：俄軍已折損24.5萬軍人 逾4200輛戰車遭毀

烏軍參謀部：俄軍已折損24.5萬軍人 逾4200輛戰車遭毀
自俄軍手中奪來？烏軍用北韓火箭轟俄軍陣地：不可靠仍樂意用

自俄軍手中奪來？烏軍用北韓火箭轟俄軍陣地：不可靠仍樂意用
烏軍用北韓製造火箭轟擊俄軍陣地 雖怨非常不可靠、但仍樂於使用

烏軍用北韓製造火箭轟擊俄軍陣地 雖怨非常不可靠、但仍樂於使用

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07
威廉（中）自認對3個小孩盡量公平。（路透）

小心叔叔？威廉與凱特被警告 別讓喬治與哈利走太近

2023-07-25 12:09

超人氣

更多 >
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了
眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾
李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」