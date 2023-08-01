普里格津：瓦格納未來或招新血

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津。（路透）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納 集團」首腦普里格津疑似發布消息，表示瓦格納集團未來可能將招募新成員。

半島電視台引述路透報導，普里格津今天在一則語音訊息中表示，他的一些戰士「不幸」得前往其他「權力結構」，但普里格津說這些戰士正尋求歸隊。瓦格納集團6月發動政變落幕後，克里姆林宮曾表示，沒參與政變的瓦格納戰士將與俄國國防部簽約、納入正規軍。

普里格津說：「只要我們人手不缺，我們就沒有計畫招募新血。但你們若願意與我們保持聯繫，我們將十分感激；當祖國需要組建一支能夠維護國家利益的新組織，我們必定會開始招兵買馬。」

兵變以來，部分瓦格納戰士前往白俄羅斯 ，並開始協助訓練當地軍隊。普里格津日前表示，瓦格納集團已經準備好擴大在非洲的勢力。

報導指出，瓦格納在非洲馬利、中非共和國等地的勢力讓西方政府深感擔憂。美國曾指控瓦格納集團在當地廣泛犯下暴行，並將其視為犯罪組織、祭出制裁。普里格津宣稱，瓦格納集團一向依據所在地法律行事。

尼日26日發生軍變，普里格津對此抱持正向態度，並表示願派出瓦格納戰士協助維持當地秩序。

另據路透報導，烏克蘭 官員表示，俄羅斯軍隊今天用飛彈攻擊烏克蘭南部的克利福洛市（Kryvyi Rih），已造成至少6人喪命，還有75人受傷。

在這座城市長大的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上傳的影片顯示，一棟9層樓建築物側面的大洞冒出濃煙，另一棟4層樓建築物幾乎被夷平。

澤倫斯基於Telegram指出：「這種恐怖活動不會嚇倒或擊潰我們。我們正在努力拯救國人。」他還提到，有超過350名救難人員參與救援行動，試圖救出受困建物瓦礫堆下的民眾。