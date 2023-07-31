俄前總統：若失領土將動用核武

俄羅斯總統普亭(左)30日在聖彼得堡校閱戰艦和核子潛艦，並宣布俄羅斯海軍今年將接收30艘新船艦。(路透)

俄羅斯 總統普亭 密友、前總統梅德韋傑夫30日揚言，一旦俄國 喪失部分領土，莫斯科將不得不動用核武。

梅德韋傑夫說，俄軍必須保衛俄國人民及國土，若烏克蘭人在北約支持下的反攻奏效，奪走俄國部分土地，那俄國總統2020年6月簽署的俄國核遏制政策原則將被迫生效，屆時別無他法，將使用核武。

另據英國廣播公司（BBC）報導，普亭29日在聖彼得堡與非洲國家領袖會談後聲稱，他並不反對與烏方和談，非洲和中國此前提出的和平方案可當作基礎。但因烏軍反攻中，現階段停火有困難。

普亭表示，非洲版和平計畫重點之一是先停火，但烏軍正遂行大規模戰略攻擊行動，俄方無法在被攻擊時就停火，而且雙方必須先有協議。

俄烏皆早已表明，不會無條件上談判桌。基輔要求回到1991年的兩國邊界；莫斯科則主張烏方須接受「新領土」的既成事實，才能展開和談。

路透報導，普亭30日在他的故鄉聖彼得堡（St Petersburg）校閱戰艦和核子潛艦，並宣布俄羅斯海軍今年將接收30艘新船艦。

今天是俄羅斯一年一度的海軍節傳統活動，共有45艘船艦、潛艦和其他艦艇現身，在芬蘭灣和聖彼得堡的尼瓦河大秀軍力。普亭在國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）上將陪同下，從尼瓦河上一艘船艇校閱了部分船艦，接著發表演說。

克里姆林宮指出，有4位非洲國家元首參加今天的活動，另有5個非洲國家派出代表赴會。他們受邀出席前，聖彼得堡28日剛結束俄羅斯-非洲峰會，與會代表商討了穀物供應，以及就烏克蘭戰局進行和談的可能性。