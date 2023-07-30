我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏夜襲莫斯科後 澤倫斯基：戰爭正回到俄國土地上

獨立電影「自由之聲」賣破1.4億 緊追芭比、奧本海默

普亭校閱俄羅斯海軍 稱2023年將接收30艘新船艦

中央社莫斯科30日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（中）在他的故鄉聖彼得堡校閱戰艦和核子潛艦，並宣布俄羅斯海軍今年將接收30艘新船艦。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（中）在他的故鄉聖彼得堡校閱戰艦和核子潛艦，並宣布俄羅斯海軍今年將接收30艘新船艦。（美聯社）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天在他的故鄉聖彼得堡（St Petersburg）校閱戰艦和核子潛艦，並宣布俄羅斯海軍今年將接收30艘新船艦。

路透報導，這場俄羅斯一年一度的海軍節（Navy Day）傳統活動共有45艘船艦、潛艦和其他艦艇現身，在芬蘭灣（Gulf of Finland）和聖彼得堡的尼瓦河（Neva River）大秀軍力。

克里姆林宮表示，還有大約3000名海軍人員參與陸上閱兵。

在俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）上將陪同下，普亭從尼瓦河上一艘船艇校閱了部分船艦，接著發表演說。

普亭說道：「今天，俄羅斯信心十足地執行我國海洋政策的大規模任務，且不斷加強我國海軍的力量…光是今年，就會有不同船級的30艘船艦加入艦隊。」

普亭未對俄國在烏克蘭的「特別軍事行動」發表重大評論。

克里姆林宮指出，有4位非洲國家元首參加今天的活動，另有5個非洲國家派出代表赴會。

他們受邀出席前，聖彼得堡28日剛結束俄羅斯-非洲峰會（Russia–Africa Summit），與會代表商討了穀物供應，以及就烏克蘭戰局進行和談的可能性。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

瓦格納部隊向波蘭邊境移動 加劇波蘭白俄緊張關係

下一則

丹麥外長：尋求法律手段阻止焚燒可蘭經

延伸閱讀

俄前總統：若烏克蘭反攻成功 俄國將須動用核武

俄前總統：若烏克蘭反攻成功 俄國將須動用核武
普亭：不反對和談 但烏克蘭正在反攻、難以執行停火

普亭：不反對和談 但烏克蘭正在反攻、難以執行停火
自俄軍手中奪來？烏軍用北韓火箭轟俄軍陣地：不可靠仍樂意用

自俄軍手中奪來？烏軍用北韓火箭轟俄軍陣地：不可靠仍樂意用
俄非峰會登場 普亭：與會領袖同意促進多極世界秩序

俄非峰會登場 普亭：與會領袖同意促進多極世界秩序

熱門新聞

倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07
威廉（中）自認對3個小孩盡量公平。（路透）

小心叔叔？威廉與凱特被警告 別讓喬治與哈利走太近

2023-07-25 12:09
哈利（右）與梅根雖然是各方矚目焦點，卻不代表在演藝圈很吃得開。（路透資料照片）

哈利、梅根傳被好萊塢大牌保持距離 威廉、凱特害的？

2023-07-23 23:59
凱特過去被視為聽話的皇室媳婦，其實內心意志極堅強。（路透資料照片）

凱特比大家想像的更強悍 不是「皇室乖乖牌好媳婦」

2023-07-23 16:11

超人氣

更多 >
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
史丹福校長醜聞請辭 促成他下台的竟是大一校園記者

史丹福校長醜聞請辭 促成他下台的竟是大一校園記者
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官

8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官