普亭校閱俄羅斯海軍 稱2023年將接收30艘新船艦

俄羅斯總統普亭（中）在他的故鄉聖彼得堡校閱戰艦和核子潛艦，並宣布俄羅斯海軍今年將接收30艘新船艦。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）今天在他的故鄉聖彼得堡（St Petersburg）校閱戰艦和核子潛艦，並宣布俄羅斯海軍今年將接收30艘新船艦。

路透報導，這場俄羅斯一年一度的海軍節（Navy Day）傳統活動共有45艘船艦、潛艦和其他艦艇現身，在芬蘭灣（Gulf of Finland）和聖彼得堡的尼瓦河（Neva River）大秀軍力。

克里姆林宮表示，還有大約3000名海軍人員參與陸上閱兵。

在俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）上將陪同下，普亭從尼瓦河上一艘船艇校閱了部分船艦，接著發表演說。

普亭說道：「今天，俄羅斯信心十足地執行我國海洋政策的大規模任務，且不斷加強我國海軍的力量…光是今年，就會有不同船級的30艘船艦加入艦隊。」

普亭未對俄國在烏克蘭 的「特別軍事行動」發表重大評論。

克里姆林宮指出，有4位非洲國家元首參加今天的活動，另有5個非洲國家派出代表赴會。

他們受邀出席前，聖彼得堡28日剛結束俄羅斯-非洲峰會（Russia–Africa Summit），與會代表商討了穀物供應，以及就烏克蘭戰局進行和談的可能性。