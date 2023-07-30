我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

烏克蘭無人機夜襲莫斯科 俄伏努科夫機場關閉

中央社／莫斯科29日綜合外電報導
俄羅斯暫時關閉伏努科夫（Vnukovo）國際機場。（路透資料照片）
俄羅斯暫時關閉伏努科夫（Vnukovo）國際機場。（路透資料照片）

俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧今天稍早表示，烏克蘭無人機夜襲莫斯科，損壞兩棟辦公大樓，但無人傷亡，據報莫斯科一座機場已經關閉。

法新社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在Telegram發文指出：「烏克蘭無人機今晚發動攻擊，兩棟市區辦公大樓外牆輕微受損，沒有人員傷亡。」

莫斯科及其周邊地區距烏克蘭邊境約500公里，在俄烏戰爭去年2月爆發以來鮮少淪為攻擊目標，直到今年才發生數起無人機攻擊事件。

今天這起事件是近期一連串無人機攻擊的最新一起，近來的無人機攻擊對象涵蓋克里姆林宮和烏克蘭邊境附近的俄羅斯城鎮，莫斯科當局將矛頭指向基輔當局。

此外，根據俄羅斯塔斯社（TASS），莫斯科的「伏努科夫（Vnukovo）國際機場今天關閉，不得起降，航班已被重新安排到至其他機場。」

俄羅斯國防部今天表示，俄方已擊落3架對莫斯科發動攻擊的烏克蘭無人機。

俄國國防部在Telegram說，基輔政權企圖利用無人飛行載具，對莫斯科市內目標進行恐怖攻擊，但遭遇挫敗。

俄國國防部補充說，其中一架無人機被擊落，另外兩架遭俄軍「電子戰設備壓制」並墜毀。

俄國昨天表示，在毗鄰烏克蘭的南部羅斯托夫（Rostov）地區攔截兩枚烏克蘭飛彈。俄國指出，濺落在塔根羅格市（Taganrog）的爆炸碎片至少造成10多人受傷。

俄羅斯政府本月初表示在莫斯科地區擊落5架烏克蘭無人機，稱這些無人機是擾亂伏努科夫國際機場運作的「恐怖行動」。

烏克蘭正在展開反攻行動，發動無人機攻擊，致力收復俄烏衝突爆發以來遭俄羅斯占領的領土。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

載3000輛車貨船荷蘭外海著火 強風延誤打撈作業

下一則

教宗疝氣手術後初癒 赴葡萄牙主持世界青年日大會

延伸閱讀

莫斯科市長：金融區遭烏克蘭無人機攻擊 2辦公大樓受損

莫斯科市長：金融區遭烏克蘭無人機攻擊 2辦公大樓受損
與俄羅斯東正教會切割 烏克蘭立法調整聖誕節日期

與俄羅斯東正教會切割 烏克蘭立法調整聖誕節日期
沙烏地阿拉伯下月舉辦會議 商討烏克蘭和平計畫

沙烏地阿拉伯下月舉辦會議 商討烏克蘭和平計畫
烏克蘭稱俄羅斯飛彈襲擊第聶伯羅 造成至少9人受傷

烏克蘭稱俄羅斯飛彈襲擊第聶伯羅 造成至少9人受傷

熱門新聞

倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07
威廉（中）自認對3個小孩盡量公平。（路透）

小心叔叔？威廉與凱特被警告 別讓喬治與哈利走太近

2023-07-25 12:09
哈利（右）與梅根雖然是各方矚目焦點，卻不代表在演藝圈很吃得開。（路透資料照片）

哈利、梅根傳被好萊塢大牌保持距離 威廉、凱特害的？

2023-07-23 23:59
凱特過去被視為聽話的皇室媳婦，其實內心意志極堅強。（路透資料照片）

凱特比大家想像的更強悍 不是「皇室乖乖牌好媳婦」

2023-07-23 16:11

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸