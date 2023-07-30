烏克蘭無人機夜襲莫斯科 俄伏努科夫機場關閉

俄羅斯暫時關閉伏努科夫（Vnukovo）國際機場。（路透資料照片）

俄羅斯 首都莫斯科市長索比亞寧今天稍早表示，烏克蘭 無人機夜襲莫斯科，損壞兩棟辦公大樓，但無人傷亡，據報莫斯科一座機場已經關閉。

法新社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在Telegram發文指出：「烏克蘭無人機今晚發動攻擊，兩棟市區辦公大樓外牆輕微受損，沒有人員傷亡。」

莫斯科及其周邊地區距烏克蘭邊境約500公里，在俄烏戰爭去年2月爆發以來鮮少淪為攻擊目標，直到今年才發生數起無人機攻擊事件。

今天這起事件是近期一連串無人機攻擊的最新一起，近來的無人機攻擊對象涵蓋克里姆林宮和烏克蘭邊境附近的俄羅斯城鎮，莫斯科當局將矛頭指向基輔當局。

此外，根據俄羅斯塔斯社（TASS），莫斯科的「伏努科夫（Vnukovo）國際機場今天關閉，不得起降，航班已被重新安排到至其他機場。」

俄羅斯國防部今天表示，俄方已擊落3架對莫斯科發動攻擊的烏克蘭無人機。

俄國 國防部在Telegram說，基輔政權企圖利用無人飛行載具，對莫斯科市內目標進行恐怖攻擊，但遭遇挫敗。

俄國國防部補充說，其中一架無人機被擊落，另外兩架遭俄軍「電子戰設備壓制」並墜毀。

俄國昨天表示，在毗鄰烏克蘭的南部羅斯托夫（Rostov）地區攔截兩枚烏克蘭飛彈。俄國指出，濺落在塔根羅格市（Taganrog）的爆炸碎片至少造成10多人受傷。

俄羅斯政府本月初表示在莫斯科地區擊落5架烏克蘭無人機，稱這些無人機是擾亂伏努科夫國際機場運作的「恐怖行動」。

烏克蘭正在展開反攻行動，發動無人機攻擊，致力收復俄烏衝突爆發以來遭俄羅斯占領的領土。