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波蘭總理：百名瓦格納戰士恐冒充難民 濳近邊境

編譯中心／綜合29日電

波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)29日表示，來自俄羅斯僱傭軍瓦格納集團(Wagner)的100名士兵，已經接近波蘭邊境附近的白俄羅斯城市格羅德諾(Grodno)。莫拉維茨奇直稱，俄羅斯與白俄羅斯是波蘭的敵人。

中央廣播電台引述路透報導，本月稍早，波蘭開始向該國東部調動1000多名士兵；在此之際，波蘭對於白俄境內瓦格納戰士的存在，可能導致其邊境緊張局勢加劇的擔憂，逐漸升高。

莫拉維茨奇在波蘭西部的格利維采(Gliwice)舉行的記者會上說：「情況變得越來越危險…他們(指瓦格納軍事人員)很可能偽裝成白俄羅斯邊防人員，幫助非法移民進入波蘭領土並破壞波蘭的穩定。」

莫拉維茨奇說：「他們很可能會試圖冒充非法移民進入波蘭，這將帶來額外的威脅。」

然而，莫拉維茨奇並未透露有關瓦格納戰士移動的訊息來源，白俄獨立軍事監測組織、反對派的Hajun計劃(Hajun project)創始人莫托爾科(Anton Motolko)告訴路透說，他的團隊並未見到任何證據，顯示瓦格納戰士正在靠近格羅德諾。

香港電台報導，波蘭內政部長日前表示，如果發生涉及瓦格納組織的事件，波蘭、立陶宛和拉脫維亞可能共同決定關閉與白俄羅斯的邊境。另外，據報波蘭計劃擴大軍隊規模，以應對部署在白俄羅斯境內的瓦格納集團。

白俄羅斯 瓦格納 非法移民

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