自俄軍手中奪來？烏軍用北韓火箭轟俄軍陣地：不可靠仍樂意用

金融時報披露，烏克蘭軍隊的砲兵組員一直對著俄羅斯軍隊陣地發射北韓製造的火箭。受訪的砲兵指揮官表示，儘管有著可靠性方面的問題，官兵還是樂於使用。（取材自推特）

金融時報29日獨家披露，烏克蘭 軍隊的砲兵組員一直對著俄羅斯 軍隊陣地發射北韓 製造的火箭，將平壤當局的彈藥轉用於對付其盟友、俄羅斯總統普亭的部隊。

此前尚無媒體報導過烏軍使用了北韓武器，在烏東城市巴赫姆特附近操作蘇聯時代「冰雹」（Grad）多管火箭發射系統（MLRS）的烏軍則向金融時報記者展示了他們正在使用的北韓製火箭。根據標記，大多數彈藥是在1980和1990年代製造。

根據烏軍砲兵指揮官魯斯蘭（Ruslan）說法，北韓彈藥並不受到麾下官兵青睞，原因出在相對較高的啞彈率（dud rate），其中許多已經會不發火或無法爆炸。一位烏軍「冰雹」組員也警告記者，當他們發射北韓的彈藥時，不要太過靠近火箭發射車，因為「它們非常不可靠，有時會做些瘋狂的舉動」。

儘管有著可靠性方面的問題，烏軍還是樂於使用。魯斯蘭說，「我們需要能得到的每一支火箭」。

烏軍官兵表示，這些火箭是由一個「友好國家」自一艘船「扣押」，隨後交付給烏克蘭，但拒絕提供進一步細節。烏克蘭國防部則表示，這些火箭自俄軍手中奪取。部長顧問沙克（Yuriy Sak）說，「我們擄獲了他們的戰車跟裝備，這很有可能也是烏克蘭軍隊成功進行軍事行動的結果」。

另據華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯將於8月主辦有關烏克蘭和平計畫的會議，並邀請西方國家以及烏克蘭、印度和巴西等主要發展中國家與會。

報導援引參與討論的3名外交官說法稱，會議將於8月5日至6日在紅海港巿吉達（Jeddah）舉行，來自日本、印尼、埃及、墨西哥、智利、尚比亞等多達30個國家的高階官員將會出席。

目前已知美國、英國、南非、波蘭和歐洲聯盟（EU）等國家與組織已確定出席。據報導，美方將由美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）出席會議。