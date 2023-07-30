世錦賽拒握俄羅斯對手 遭取消資格 烏克蘭劍后反獲邀參加巴黎奧運

烏克蘭擊劍女將哈爾蘭（左）在米蘭世界錦標賽奪冠，卻因賽後拒絕與俄羅斯對手握手而遭到撤銷資格。（Getty Images)

烏克蘭 擊劍女將哈爾蘭（Olha Kharlan）在米蘭世界錦標賽奪冠，卻因賽後拒絕與俄羅斯對手握手而遭到撤銷資格。國際奧林匹克委員會（IOC）28日邀請她參加明年的巴黎奧運 。

烏克蘭擊劍女將哈爾蘭。（Getty Images)

中央社引述路透報導，國際奧會寄給哈爾蘭（Olga Kharlan）一封主席巴赫（Thomas Bach）簽署的信函，當中表示，如果哈爾蘭未能獲得巴黎奧運參賽資格，國際奧委會將給予她增額參賽資格。

信中還說：「請大家放心，在烏克蘭這個極度艱難時期，國際奧會將持續全力支持他們的選手和奧會界。」

哈爾蘭曾奪下4面奧運獎牌，並數度世界排名第一。她在米蘭世錦賽個人賽贏得勝利，但賽後拒絕與以中立身分參賽的俄羅斯對手斯米爾諾娃（Anna Smirnova）握手。

擊劍比賽規定，選手必須與對手握手，否則將被罰「黑牌」。

自從俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭、並以白俄羅斯 作為侵略跳板後，已有其他運動項目的烏克蘭選手拒絕與俄羅斯和白俄羅斯選手握手，包括網球女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）與柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。

國際奧會稍早表示，各項運動的國際協會應帶著敏感度處理與烏克蘭和中立選手有關的情況。