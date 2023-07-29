俄烏戰爭消耗軍火庫存 美國將扶持澳洲飛彈生產

澳洲國防部長馬勒斯。 （歐新社）

美澳官員今天在兩國部長級磋商會議結束後指出，華府當局將協助澳洲 發展飛彈生產及出口產業，來提升美國因俄烏戰爭日漸消耗的武器庫存。

綜合法新社與路透報導，澳洲國防部 長馬勒斯（Richard Marles）對記者表示，「我們希望看到澳洲在2年內開始生產飛彈」，他稱這項計畫能夠強化澳洲的國防及工業基礎。

馬勒斯說：「我國對於正在國內建立導引武器（guided weapons）和爆裂物事業所採取的行動感到相當滿意。」

澳洲將在這項計畫中發展導引多管火箭系統（GMLRS）。

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）目前正在澳洲布里斯本參加年度澳美部長級磋商會議（AUSMIN），兩人與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及馬勒斯會談後宣布這項消息。

布林肯表示，今天會中「最主要的」談論的議題，是兩國對印太地區自由及安全的共同承諾，「我們兩國正在捍衛基於規則的國際秩序，過去數十年來，國際秩序一直保障（該地區的）和平與安全」。

布林肯說：「我們之所以這麼做，有部分原因是和中國接觸，但同時也有必要反對中方干預南海與東海的航行飛越自由，中方以此顛覆維護台海和平穩定的現狀，以及藉由經濟脅迫向各國施壓。」

俄烏戰爭不斷消耗美國的飛彈和其他彈藥庫存，對美國軍事供應鏈帶來沉重壓力。如今華府將與澳洲合作，協助澳洲發展剛起步的本土飛彈工業，打算為自家軍事力量留一條可靠的活路。