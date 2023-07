烏軍用北韓製造火箭轟擊俄軍陣地 雖怨非常不可靠、但仍樂於使用

金融時報29日獨家披露,烏克蘭 軍隊的砲兵組員一直對著俄羅斯 軍隊陣地發射北韓 製造的火箭,將平壤當局的彈藥轉用於對付其盟友、俄羅斯總統普亭的部隊。

此前尚無媒體報導過烏軍使用了北韓武器,在烏東城市巴赫姆特附近操作蘇聯時代「冰雹」(Grad)多管火箭發射系統(MLRS)的烏軍則向金融時報記者展示了他們正在使用的北韓製火箭。根據標記,大多數彈藥是在1980和1990年代製造。

