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烏軍用北韓製造火箭轟擊俄軍陣地 雖怨非常不可靠、但仍樂於使用

編譯周辰陽／即時報導
金融時報29日獨家披露，烏克蘭軍隊的砲兵組員一直對著俄羅斯軍隊陣地發射北韓製造的火箭。受訪的砲兵指揮官表示，儘管有著可靠性方面的問題，官兵還是樂於使用。（照片翻攝：Twitter / War Monitor）
金融時報29日獨家披露，烏克蘭軍隊的砲兵組員一直對著俄羅斯軍隊陣地發射北韓製造的火箭。受訪的砲兵指揮官表示，儘管有著可靠性方面的問題，官兵還是樂於使用。（照片翻攝：Twitter / War Monitor）

金融時報29日獨家披露，烏克蘭軍隊的砲兵組員一直對著俄羅斯軍隊陣地發射北韓製造的火箭，將平壤當局的彈藥轉用於對付其盟友、俄羅斯總統普亭的部隊。

此前尚無媒體報導過烏軍使用了北韓武器，在烏東城市巴赫姆特附近操作蘇聯時代「冰雹」（Grad）多管火箭發射系統（MLRS）的烏軍則向金融時報記者展示了他們正在使用的北韓製火箭。根據標記，大多數彈藥是在1980和1990年代製造。

根據烏軍砲兵指揮官魯斯蘭（Ruslan）說法，北韓彈藥並不受到麾下官兵青睞，原因出在相對較高的啞彈率（dud rate），其中許多已經會不發火或無法爆炸。一位烏軍「冰雹」組員也警告記者，當他們發射北韓的彈藥時，不要太過靠近火箭發射車，因為「它們非常不可靠，有時會做些瘋狂的舉動」。

儘管有著可靠性方面的問題，烏軍還是樂於使用。魯斯蘭說，「我們需要能得到的每一支火箭」。

金融時報記者指出，烏軍正在巴赫姆特南北兩翼攻擊俄軍，這些砲手則隸屬支援的砲兵部隊。蓋帝圖片社（Getty Images）跟自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）記者6月下旬與7月初在烏南紮波羅熱（Zaporizhzhia）州拍到了烏軍擁有北韓製彈藥，但沒有確認是來源於北韓。

烏軍官兵表示，這些火箭是由一個「友好國家」自一艘船「扣押」，隨後交付給烏克蘭，但拒絕提供進一步細節。烏克蘭國防部則表示，這些火箭自俄軍手中奪取。部長顧問沙克（Yuriy Sak）說，「我們擄獲了他們的戰車跟裝備，這很有可能也是烏克蘭軍隊成功進行軍事行動的結果」。

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