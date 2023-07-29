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烏克蘭稱俄羅斯飛彈襲擊第聶伯羅 造成至少9人受傷

中央社／基輔29日綜合外電報導
烏克蘭國家緊急救難服務處首長克魯柯表示，一枚俄羅斯飛彈昨天擊中烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）的建築物，造成至少9人受傷，其中包括2名兒童。（歐新社）
烏克蘭國家緊急救難服務處首長克魯柯表示，一枚俄羅斯飛彈昨天擊中烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）的建築物，造成至少9人受傷，其中包括2名兒童。（歐新社）

烏克蘭國家緊急救難服務處首長克魯柯（Sergiy Kruk）表示，一枚俄羅斯飛彈昨天擊中烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）的建築物，造成至少9人受傷，其中包括2名兒童。

法新社報導，克魯柯在Telegram發文表示：「第聶伯羅。又一次恐怖攻擊。目前已知有9人受傷，包括2名孩童，救援工作仍在進行中。」

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）稍早回報，「俄羅斯對第聶伯羅一棟多層樓建築發動攻擊」，並稱有5人受傷。

上傳至社群媒體的影片中能見到，煙霧不斷從一棟受嚴重破壞的住宅大樓頂層冒出。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「第聶伯羅。週五晚間。一棟高樓和烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）的建築受到襲擊。俄羅斯再次以飛彈發動恐怖攻擊。」

澤倫斯基指出：「所有必要的服務都在現場…我們掌控著局勢。我們將竭盡所能，讓俄羅斯為向我國人民發動的侵略行為和恐怖攻擊行動受到充分懲罰。」

俄國昨天表示，在毗鄰烏克蘭的南部羅斯托夫（Rostov）地區，攔截了兩枚烏克蘭飛彈。俄國指出，至少有十數人因落在塔根羅格市（Taganrog）的碎片受傷。

自從莫斯科當局去年2月發起軍事行動以來，與烏克蘭接壤的俄國地區持續受到無人機和砲彈襲擊，但幾乎從未成為飛彈的目標。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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