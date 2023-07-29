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普亭拿他沒轍？兵變失利後 普里格津首在俄境內露面

編譯中心／綜合28日電
瓦格納集團頭目普里格津（右）27日現身俄羅斯聖彼得堡，出席第二屆俄非峰會，並與一名中非共和國高階官員會面。（取材自臉書）
瓦格納集團頭目普里格津（右）27日現身俄羅斯聖彼得堡，出席第二屆俄非峰會，並與一名中非共和國高階官員會面。（取材自臉書）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變失利後，去向一度成謎，據傳已遷往白俄羅斯扎根，最新消息指出，普里格津27日現身俄羅斯聖彼得堡，出席第二屆俄非峰會，並與一名非洲國家政要會面。

金融時報報導，普里格津持續在俄羅斯境內現身，表明他依然是克里姆林宮的重要一角，且截至目前，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不願意或是無法將他排除在克宮之外。

第二屆俄非峰會27日至28日在聖彼得堡舉行，中非共和國的重要人物德米特里．賽蒂（Dmitry Syty）在其臉書上發布中非共和國的高官馬普卡（Freddy Mapouka）與普里格津握手的照片，並寫到道：「大使先生與我分享了俄非峰會的首批照片。我們看到了熟悉的面孔。」

賽蒂是俄駐中非共和國大使館的負責人，一周前受到美國、歐盟和英國制裁，是與普里格津有往來的幾名俄羅斯公民之一。

聖彼得堡當地媒體則稱，這張照片拍攝於聖彼得堡市中心的一家酒店內，該酒店由普里格津家族所擁有；CNN報導，這是瓦格納兵變以來，普里格津首次在俄境內露面，上一次公開露面據悉是7月19日，當時影片顯示他出現在白俄境內。

瓦格納與中非共和國等部分國家目前仍簽有安全協議，該組織也亟盼繼續擴張。尼日26日發生軍事政變，普里格津立即稱讚是個「好消息」，還稱願意讓旗下戰士協助維持秩序。據網媒「香港01」分析，普亭想拉攏非洲國家支持，除了靠承諾提供糧食示好之外，對於軍事政變動盪頻傳的非洲地區，像瓦格納這樣一支訓練有素的武裝力量，自然也能夠發揮出很大的影響力，這是此時亟需各種資源幫助的普亭所無法放棄的。某種程度來說，普亭對普里格津的寬容，也顯現出他對俄羅斯的控制力已大不如前。

此外，國際刑事法院（ICC）對普亭發出逮捕令後，俄羅斯官方塔斯社（TASS）27日報導，俄國對ICC日籍法官赤根智子發出通緝令，但未詳述她被指控的罪名。這是俄國通緝的第二名ICC法官。

ICC表示，對於ICC官員遭不當且不公正的脅迫手段深表關切，依舊會堅定執行法律授權，以確保國際社會整體關切的重大罪行遭到究責。

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