俄軍飛彈攻擊烏克蘭敖德薩州港口 毀損貨運碼頭

敖德薩州是烏克蘭出口穀物的重要港口，也是俄軍主要攻擊的目標。圖為敖德薩港的穀物。(美聯社)

烏克蘭 敖德薩州（Odessa）州長基佩爾今天表示，俄羅斯 軍隊於夜間發射飛彈攻擊敖德薩州一處港口的基礎設施，導致一名警衛人員死亡，並毀損一座貨運碼頭。

路透報導，自從俄羅斯上周退出黑海穀物協議（Black Sea Grain Initiative）後，敖德薩州的港口就經常成為俄國軍隊攻擊目標。

黑海穀物協議是土耳其 和聯合國（UN）居中斡旋而成，自簽訂以來，已允許烏克蘭穀物從敖德薩洲的港口出口近一年時間。

基佩爾（Oleh Kiper）指出，俄羅斯從黑海（Black Sea）一艘潛艦向某座港口發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。他提到，有1棟保全相關建築和2輛車被摧毀，但沒有透露港口實際位置。

烏克蘭空軍表示，他們無法擊落口徑飛彈，但空軍一夜之間在烏克蘭其他地區擊落8架無人機。

烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）指出，夜間的雷雨對俄軍攻勢大有助益。

胡梅紐克說道：「敵軍運用天氣狀況，趁著打雷和強風，以極低的高度發射飛彈，讓人更難偵測他們的位置。」