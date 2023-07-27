俄軍飛彈攻擊烏克蘭敖德薩州港口 毀損貨運碼頭
烏克蘭敖德薩州（Odessa）州長基佩爾今天表示，俄羅斯軍隊於夜間發射飛彈攻擊敖德薩州一處港口的基礎設施，導致一名警衛人員死亡，並毀損一座貨運碼頭。
路透報導，自從俄羅斯上周退出黑海穀物協議（Black Sea Grain Initiative）後，敖德薩州的港口就經常成為俄國軍隊攻擊目標。
黑海穀物協議是土耳其和聯合國（UN）居中斡旋而成，自簽訂以來，已允許烏克蘭穀物從敖德薩洲的港口出口近一年時間。
基佩爾（Oleh Kiper）指出，俄羅斯從黑海（Black Sea）一艘潛艦向某座港口發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。他提到，有1棟保全相關建築和2輛車被摧毀，但沒有透露港口實際位置。
烏克蘭空軍表示，他們無法擊落口徑飛彈，但空軍一夜之間在烏克蘭其他地區擊落8架無人機。
烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）指出，夜間的雷雨對俄軍攻勢大有助益。
胡梅紐克說道：「敵軍運用天氣狀況，趁著打雷和強風，以極低的高度發射飛彈，讓人更難偵測他們的位置。」
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