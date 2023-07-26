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美官員稱「烏克蘭展開主力反攻」烏證實「但未取得重大突破」

編譯徐榆涵／即時報導
五角大廈官員26日表示，烏克蘭近兩個月主要在該國東南部進行反攻，數千名後援部隊加入戰鬥。(美聯社)
五角大廈官員26日表示，烏克蘭近兩個月主要在該國東南部進行反攻，數千名後援部隊加入戰鬥。(美聯社)

五角大廈官員26日表示，烏克蘭近兩個月主要在該國東南部進行反攻，數千名後援部隊加入戰鬥。

紐約時報報導，美國官員表示，烏克蘭官員稱烏軍現在正在進行主力反攻，向三個戰線中最西端的紮波羅熱（Zaporizhzhia）地區附近投入更多的軍隊和裝備。根據26日的戰況相關報導，紮波羅熱南部前線爆發砲戰。

南部前線的烏克蘭軍隊26日接受採訪時表示，正在穩步擊退俄軍，但進展緩慢，未取得重大突破，部分因地雷區而減緩前進速度，部分阻礙進攻的則是俄軍的砲火和空襲。

烏克蘭官員向美國官員說，擴大後的烏軍將試圖向南推進，穿過俄羅斯的地雷區和其他防禦工事，前往托克馬克市（Tokmak），如果成功，將到達靠近海岸的梅利托波爾市（Melitopol）。

烏軍目標是切斷俄羅斯佔領的烏克蘭和克里米亞半島之間的陸橋，或者至少前進到足以將具有重要戰略意義的克里米亞半島置於烏克蘭砲兵射程之內。烏克蘭官員告訴華府官員說，新行動若成功，可能需要一到三周時間。

然而，自六月初開始反攻以來，反攻行動幾乎未按計畫進行，白宮和五角大樓的官員26日表示，他們正在密切關注相關情勢。一名未具名高階官員說，這是一次重大考驗。

路透報導，柯比26日在記者會上被問及烏克蘭的反攻進展時回應，烏克蘭總統澤倫斯基說烏軍進度不如他預期中的快，反攻推進的距離也不如他們預期的遠，「美國在這點上不會表態」。

柯比說，「他們（烏軍）說他們正在前進，並未形成僵局。他們不是只是卡在那，烏軍有在移動。」稱當局將會確保烏軍能獲得前進所需的資源。

烏克蘭 柯比 俄羅斯

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