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烏克蘭防長：明年夏季將打贏戰爭、加入北約

編譯高詣軒／即時報導
克里米亞大橋連接俄國本土和克里米亞半島，是俄國重要運輸通道。路透
克里米亞大橋連接俄國本土和克里米亞半島，是俄國重要運輸通道。路透

烏克蘭國防部長列茲尼科夫日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，烏國會持續對俄羅斯占領的克里米亞半島及克里米亞大橋（又稱克赤大橋）發動攻擊，並認為明年夏季前將打贏戰爭，讓烏國得以加入北約組織。

俄軍近一周已對烏國黑海港口城市敖德薩（Odesa）及周邊發動攻擊，而烏軍繼續襲擊俄國2014年兼併的克里米亞。上周，連接俄國本土的克里米亞大橋遭無人艇襲擊，而在日前，烏克蘭又以無人機襲擊一處彈藥庫。

列茲尼科夫表示，這些攻擊對象皆是當局認定的目標，因為可藉此削弱俄軍戰力，有助拯救烏國人民性命，並批評俄國是「恐怖主義國家」。不過他也承認，目前烏國對俄反攻的進程比預期緩慢。

被問到烏軍是否希望永久癱瘓克里米亞大橋，列茲尼科夫向CNN表示，摧毀敵軍後勤路線，以阻止其取得更多彈藥、燃料、糧食等，是很常見的策略，「這也是為何我們將對他們（俄軍）使用這些策略。」

針對烏國加入北約事宜，列茲尼科夫則稱由於北約第5條款的「集體防衛」規定，烏國可能要等對俄作戰結束後方能加入，屆時北約也會受益於烏國加入，因為烏國會成為北約和歐洲東部的「盾牌」。

列茲尼科夫表示，烏軍已掌握使用北約標準軍武，威懾並擊退俄軍的經驗，估計烏國可在明年7月獲准加入北約。被問及是否覺得戰事能在明年夏季前結束，列茲尼科夫聲稱：「是，我們將會戰勝。」

烏國的敖德薩已多日遭攻擊，期間造成當地「主顯聖容大教堂」等重要地標受損。該城的港口基礎建設也遭無人機襲擊、穀倉受損。

北約 克里米亞 俄國

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