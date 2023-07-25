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俄軍20公里地獄 烏「前進100公尺就損5人」

編譯中心╱綜合24日電
烏克蘭反攻遇到極大損失，「前進百公尺就損失4到5名弟兄」；圖為反攻初期遇到的裝甲部隊遭到砲擊與地雷，包括豹2坦克、M2布拉德雷步戰車，都遭到摧毀。(美聯社)
烏克蘭反攻遇到極大損失，「前進百公尺就損失4到5名弟兄」；圖為反攻初期遇到的裝甲部隊遭到砲擊與地雷，包括豹2坦克、M2布拉德雷步戰車，都遭到摧毀。(美聯社)

烏克蘭6月展開反攻，進展卻不如預期。華爾街日報報導，一名美國陸軍退將表示，近幾月來俄軍在前線加強防禦，設反戰車戰壕、帶刺鐵絲網等多重防禦縱深達20公里，然而烏軍想在缺乏火砲優勢和制空權下突破，並不容易；另有烏兵透露，「前進百公尺，就損失4到5名弟兄」，士氣有受到影響。

俄軍準備了綿延數英里的不同防線，打造出多達八層的危險防禦工事；圖為俄軍士兵帶著媒...
俄軍準備了綿延數英里的不同防線，打造出多達八層的危險防禦工事；圖為俄軍士兵帶著媒體參觀的某處戰壕。（視頻截圖）

儘管烏軍接收美國與北約盟邦提供的戰車、裝甲車與其他武器，但紐約時報日前引述美歐官員報導，烏軍6月發動反攻兩周，這些西方武器折損率就達兩成，加上人員傷亡、兵疲馬困、缺乏彈藥和俄軍堅守等問題，已迫使烏軍放慢攻勢，在某些戰線甚至停止前進。

該退將說，俄軍利用此前達幾個月的休戰期間，在前線重點地區構築縱深20公里的多重防線，烏軍裝甲部隊與步兵想突破，就必須付出大量的人力與裝備代價。他形容為20公里的地獄。

基輔郵報報導，一名不願透露姓名的烏克蘭步兵說，「我們每前進100公尺，就會損失4至5人」，士氣也受到影響。這名在在頓內次克附近作戰的烏克蘭士兵表示，他的部隊占領了幾條俄羅斯戰壕，然後又失去了那些戰壕，俄羅斯密布相當龐大的地雷區，只要烏克蘭發動攻擊，就引爆這些地雷。

除了遭遇地雷之外，烏克蘭士兵還面臨著不定向爆炸裝置、砲彈襲擊、連環炸彈、大砲等的攻擊。

俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫今天表示，烏克蘭11架無人機對克里米亞發動攻擊，炸毀一處彈藥庫。烏克蘭則稱俄軍攻擊黑海港口敖德薩的基礎設施，造成一處穀倉被毀。

而在上周中斷黑海穀物運輸協議後，俄羅斯持續大舉空襲黑海濱的烏克蘭港口，24日還進一步轟炸烏克蘭在多瑙河畔的穀倉，威脅烏克蘭的穀物出口替代路線。烏克蘭西南部多瑙河畔的伊茲梅爾港（Izmail）有將近30艘貨船下錨停泊，可能與多瑙河的烏克蘭穀倉設施被炸有關。

路透報導，俄國在24日破曉前的大規模空襲，摧毀多瑙河沿岸的基礎設施，造成7人受傷。在黑海海運路徑受阻後，可以通往羅馬尼亞的多瑙河，成為可能的替代運輸水道。

伊茲梅爾位於多瑙河出海口附近，是主要的水運站，在多瑙河也成為俄軍空襲目標下，保險界的消息人士透露，保險業者已經在重新評估是否還要為來往烏克蘭的多瑙河貨船提供保險。

位於烏克蘭黑海濱大港敖德薩的穀倉，在24日清晨的俄軍空襲中遭到摧毀。(路透)
位於烏克蘭黑海濱大港敖德薩的穀倉，在24日清晨的俄軍空襲中遭到摧毀。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 保險

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