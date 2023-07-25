俄軍20公里地獄 烏「前進100公尺就損5人」

烏克蘭反攻遇到極大損失，「前進百公尺就損失4到5名弟兄」；圖為反攻初期遇到的裝甲部隊遭到砲擊與地雷，包括豹2坦克、M2布拉德雷步戰車，都遭到摧毀。(美聯社)

烏克蘭 6月展開反攻，進展卻不如預期。華爾街日報報導，一名美國陸軍退將表示，近幾月來俄軍在前線加強防禦，設反戰車戰壕、帶刺鐵絲網等多重防禦縱深達20公里，然而烏軍想在缺乏火砲優勢和制空權下突破，並不容易；另有烏兵透露，「前進百公尺，就損失4到5名弟兄」，士氣有受到影響。

俄軍準備了綿延數英里的不同防線，打造出多達八層的危險防禦工事；圖為俄軍士兵帶著媒體參觀的某處戰壕。（視頻截圖）

儘管烏軍接收美國與北約盟邦提供的戰車、裝甲車與其他武器，但紐約時報日前引述美歐官員報導，烏軍6月發動反攻兩周，這些西方武器折損率就達兩成，加上人員傷亡、兵疲馬困、缺乏彈藥和俄軍堅守等問題，已迫使烏軍放慢攻勢，在某些戰線甚至停止前進。

該退將說，俄軍利用此前達幾個月的休戰期間，在前線重點地區構築縱深20公里的多重防線，烏軍裝甲部隊與步兵想突破，就必須付出大量的人力與裝備代價。他形容為20公里的地獄。

基輔郵報報導，一名不願透露姓名的烏克蘭步兵說，「我們每前進100公尺，就會損失4至5人」，士氣也受到影響。這名在在頓內次克附近作戰的烏克蘭士兵表示，他的部隊占領了幾條俄羅斯 戰壕，然後又失去了那些戰壕，俄羅斯密布相當龐大的地雷區，只要烏克蘭發動攻擊，就引爆這些地雷。

除了遭遇地雷之外，烏克蘭士兵還面臨著不定向爆炸裝置、砲彈襲擊、連環炸彈、大砲等的攻擊。

俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫今天表示，烏克蘭11架無人機對克里米亞發動攻擊，炸毀一處彈藥庫。烏克蘭則稱俄軍攻擊黑海港口敖德薩的基礎設施，造成一處穀倉被毀。

而在上周中斷黑海穀物運輸協議後，俄羅斯持續大舉空襲黑海濱的烏克蘭港口，24日還進一步轟炸烏克蘭在多瑙河畔的穀倉，威脅烏克蘭的穀物出口替代路線。烏克蘭西南部多瑙河畔的伊茲梅爾港（Izmail）有將近30艘貨船下錨停泊，可能與多瑙河的烏克蘭穀倉設施被炸有關。

路透報導，俄國在24日破曉前的大規模空襲，摧毀多瑙河沿岸的基礎設施，造成7人受傷。在黑海海運路徑受阻後，可以通往羅馬尼亞的多瑙河，成為可能的替代運輸水道。