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俄空襲重創世界遺產 聯合國教科文組織痛批「無恥」

中央社巴黎23日綜合外電報導
烏克蘭黑海港口城市敖德薩的「主顯聖容大教堂」傳遭俄軍飛彈攻擊，聯合國教科文組織強烈譴責。（路透）
烏克蘭黑海港口城市敖德薩的「主顯聖容大教堂」傳遭俄軍飛彈攻擊，聯合國教科文組織強烈譴責。（路透）

聯合國教科文組織（UNESCO）今天譴責俄羅斯烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa）的「無恥」攻擊，重創這座黑海港市中心名列世界遺產名錄的多處地點。

法新社報導，總部位於巴黎的聯合國教科文組織在聲明中表示，「聯合國教科文組織對俄軍的無恥攻擊深感震驚，並以最強烈言辭譴責俄羅斯部隊破壞敖德薩市中心多處文化遺址，而名列世界遺產名錄的『敖德薩歷史中心』就位在此處。」

這是俄羅斯退出允許烏克蘭從黑海出口穀物協議後，對這座黑海城市及烏克蘭最重要港口之一的敖德薩發動的最新一波攻擊，造成至少兩人喪命。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）說，這標誌著「對烏克蘭文化遺產的暴力升級」。

有線電視新聞網（CNN）報導，俄軍的飛彈攻擊嚴重損壞了歷史悠久的主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral），引發眾怒，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）矢言報復。這座東正教大教堂建於1794年，1809年落成，1936年在蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）掌權下拆除，蘇聯解體、烏克蘭成為獨立國家後於1990年代重建。

在俄羅斯入侵烏克蘭的威脅下，聯合國教科文組織將位於敖德薩市中心的主顯聖容大教堂列為世界遺產，以保護其不受戰火摧殘。

影像畫面顯示，大教堂內部滿是碎片。烏克蘭官員說，在瓦礫堆中找到了敖德薩的守護神聖像。

澤倫斯基今天在聲明中，譴責俄羅斯最近的攻擊行動。

澤倫斯基說：「以飛彈攻擊和平的城市、民宅建築、大教堂…俄羅斯的邪惡沒有任何藉口。一如既往，這個邪惡勢力將會失敗，我們肯定會為敖德薩，對俄羅斯恐怖分子進行報復。他們將為此付出代價。」

「我很感謝每一位幫助我們的人，以及每一位在思想和情感方面與敖德薩同在的人。我們會度過這場難關。我們將恢復和平。為此，我們必須擊敗邪惡的俄羅斯。」

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）推文表示：「俄羅斯已破壞了數以百計文化遺址，試圖摧毀烏克蘭。」

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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