莫斯科稱遭無人機攻擊 2建物受損無人傷亡

莫斯科市長索比亞寧24日表示，俄羅斯首都莫斯科的「非住宅區」有2棟建築物於凌晨時分遭到「無人機攻擊」。圖為其中一棟受損建築物。（路透）

莫斯科市長索比亞寧今天表示，俄羅斯 首都莫斯科的「非住宅區」有2棟建築物於凌晨時分遭到「無人機攻擊」，無傷亡回報。媒體報導，無人機殘骸發現地距離國防部 僅約2公里。

法新社報導，索比亞寧（Sergei Sobyanin）在加密通訊軟體Telegram發文說，「在今天清晨4時左右（格林威治時間1時），獲報有無人機攻擊2棟非住宅區建築，並未造成嚴重毀損與傷亡」。他並表示，緊急應變人員正在現場進行處置。

俄羅斯國營媒體機構引述緊急應變單位說法報導，無人機的殘骸於今天清晨在莫斯科市中心被發現，距離國防部主建築物僅約2公里。

俄羅斯新聞社（RIA）援引莫斯科交通部門說法指出，莫斯科市中心通往市郊的科姆索莫利斯基大道（Komsomolsky Avenue）暫時封閉。

路透社的目擊者表示，在無人機殘骸被尋獲的新聞傳出之前，曾聽到2聲巨大爆炸聲響。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述緊急應變單位說法報導，根據初步回報資訊，這起攻擊並未造成傷亡。

與俄羅斯聯邦安全局（FSB）有關的Telegram頻道報導，在莫斯科西南部與南部地區，均有居民回報聽到爆炸聲。