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普亭會白俄總統：烏反攻失敗 布林肯：烏已收復5成失地

編譯中心╱綜合23日電
白俄羅斯總統魯卡申科(右)訪俄羅斯，23日與俄國總統普亭(左)會面，普亭稱「烏克蘭反攻已失敗」。(Getty Images)
白俄羅斯總統魯卡申科(右)訪俄羅斯，23日與俄國總統普亭(左)會面，普亭稱「烏克蘭反攻已失敗」。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭今天在聖彼得堡與到訪的白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）會談，這是上月底俄傭兵組織瓦格納集團發動兵變失敗後兩人首次會面，談及瓦格納，並稱「烏克蘭反攻已失敗」。克里姆林宮在會談前預告，雙方會討論進一步發展戰略伙伴關係。

不過，路透報導，美國國務卿布林肯23日接受CNN訪問透露，烏克蘭已收復俄羅斯去年2月入侵後占領的5成失地，要奪回更多領土將是「硬仗」。布林肯坦言，現在反攻行動還處於早期階段，「一、兩個星期內不會結束，可能還需要幾個月時間。」

俄國媒體報導，兩人談到烏克蘭反攻時，魯卡申科說根本沒有反攻，普亭則打斷對方並說：「有，但失敗了。」魯卡申科稱，根據他的數據，在一場戰鬥中就有15輛「豹2」坦克和20多輛「布拉德利」步兵戰車被摧毁。

烏克蘭上月展開反攻，迄今得小幅進展。美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）上周表示，烏克蘭的進攻「遠非失敗」，但將是漫長、艱難和血腥。

談到目前在白俄的瓦格納集團時，魯卡申科打趣地向普亭說，「他們要求向西推進，向我尋求許可…去華沙」，「當然，我將他們留在白俄中部，就像我們同意的那樣。」他說：「我們正在控制瓦格納。」

路透報導，瓦格納成員在兵變失敗後抵白俄。白俄國防部表示，瓦格納集團傭兵已開始在距離波蘭邊界僅幾公里的白俄軍事靶場，協助訓練白俄特種部隊。

波蘭本周稍早決定，把軍事部隊移至更靠近白俄羅斯邊境的地區，以因應瓦格納集團進駐白俄。普亭表示，莫斯科將採取一切手段，對任何針對白俄首都明斯克（Minsk）的敵意做出反應。

此外，烏克蘭黑海港市敖得薩(Odesa)23日清晨遭到俄羅斯發射19枚飛彈空襲，造成2人喪生、22人受傷，當地最大的東正教大教堂嚴重受損，這座教堂受到聯合國教科文組織的保護。

魯卡申科雖然沒有派兵前往烏克蘭，但允許莫斯科利用白俄領土對烏克蘭發動全面入侵，此後兩國舉行多次聯合軍事訓練演習，魯卡申科6月允許俄羅斯以他的國家作為核武器基地，烏克蘭人擔心，魯卡申科會讓普亭對他施壓，在俄烏戰爭中開闢新戰線。

白俄羅斯總統魯卡申科(左)訪俄羅斯，23日在俄國總統普亭(前右)陪同下參觀聖彼得...
白俄羅斯總統魯卡申科(左)訪俄羅斯，23日在俄國總統普亭(前右)陪同下參觀聖彼得堡附近聖尼古拉斯海軍大教堂。(歐新社)

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