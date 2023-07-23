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普亭會見白俄總統盧卡申科 並稱烏克蘭反攻已失敗

中央社莫斯科23日綜合外電報導
普亭(左)與盧卡申科在克隆斯塔鎮。(Getty Images)
普亭(左)與盧卡申科在克隆斯塔鎮。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天在聖彼得堡接待他的親密盟友、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）時表示，烏克蘭反攻「已經失敗」。

各大俄羅斯新聞媒體報導，盧卡申科說：「反攻並不存在。」普亭則回答說：「它存在，但已經失敗了。」

烏克蘭上個月展開期待已久的反攻，但迄今為止，在與俄羅斯軍隊的戰鬥中只取得些許進展。經過近17個月的戰爭後，俄軍已控制烏克蘭1/6以上的領土。

參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）18日表示，烏克蘭的反攻行動「遠稱不上失敗」，但將是漫長、艱難和血腥的過程。

與盧卡申科有關的通訊軟體Telegram頻道援引他說的話表示，正在訓練白俄羅斯軍隊的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）渴望越過邊境，並進入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭。

一個月前瓦格納與俄羅斯當局達成協議結束兵變。

法新社報導，普亭和盧卡申科在俄羅斯科特林島（Kotlin Island）的小鎮克隆斯塔（Kronstadt）會見一群人，兩人共同出現在公開場合實屬罕見。

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）發布普亭和盧卡申科與人們合照的影片，旁邊還站著保安人員。普亭被問到自疫情以來一直遵守的檢疫規則時，他回答說：「人比檢疫更重要。」

這是瓦格納兵變失敗以來，兩人首度會面。普亭在聖彼得堡的康士坦丁宮（Konstantinovsky Palace）與盧卡申科會面時說：「我改變一些計畫。我們將花一天半、兩天的時間進行會談。」

白俄羅斯 普亭 烏克蘭

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