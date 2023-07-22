烏克蘭軍方證實 烏軍攻擊克里米亞地區俄方彈藥庫

克里米亞行政首長阿克瑟諾夫。（路透）

烏克蘭 軍方證實，遭俄羅斯 占領的克里米亞 半島今天有一處彈藥庫爆炸，確實是烏軍發動的攻擊。

要求匿名的烏克蘭軍方人士告訴法新社：「暫時遭到占領的克里米亞地區（Crimea）領土有軍事設施遭到攻擊，確實是由烏克蘭部隊發動攻擊。」

俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）稍早表示，烏克蘭的無人機今天襲擊克里米亞，導致一處彈藥庫爆炸，他下令疏散受襲擊地點5公里範圍內的居民，並暫停鐵路行駛。

阿克瑟諾夫在Telegram上表示：「由於敵方無人機襲擊了克拉斯諾瓦爾代斯基（Krasnogvardeisky）地區，導致一處彈藥庫發生爆炸，已決定疏散（居住在）該區域5公里範圍內的居民。」

阿克瑟諾夫也表示，克里米亞半島的鐵路交通將停止。他說：「為了將風險降到最低，也決定停止克里米亞鐵路的行駛。」

隨著基輔當局發起反攻，試圖收復被莫斯科當局占領的土地，烏軍對深入黑海的克里米亞半島的襲擊加劇，同時表示打算奪回克里米亞半島。俄國於2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞半島。3