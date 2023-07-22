我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：明年當選 將對中加徵數十億美元關稅

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

俄國防部：烏克蘭砲擊導致俄記者1死3傷

中央社莫斯科22日綜合外電報導
俄羅斯國防部表示，俄新社記者朱拉里夫（Rostislav Zhuravlev）今天於烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區前線附近因砲擊身亡。（美聯社）
俄羅斯國防部表示，俄新社記者朱拉里夫（Rostislav Zhuravlev）今天於烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區前線附近因砲擊身亡。（美聯社）

俄羅斯國防部表示，1名俄羅斯新聞社（RIA Novosti）戰地記者今天於烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區前線附近因砲擊身亡，另有3名俄國記者受傷。

路透社報導，俄國國防部表示，這些記者是在烏克蘭砲擊中受傷。他們被撤離出戰場，但俄新社記者朱拉里夫（Rostislav Zhuravlev）在途中不幸身亡。

俄國國防部指出，其他人傷勢嚴重但情況穩定：「目前沒有生命危險。他們正在接受一切必要的治療。」

俄新社在報導中證實，記者朱拉里夫在前線村莊皮亞季哈特基村（Piatykhatky）採訪時喪生，1名攝影師也受了傷。

俄國國防部稱烏克蘭在這起事件中使用集束彈藥，但未提供相關證據。路透社無法獨立證實這些資訊。

烏克蘭本月從美國獲得了集束彈藥，承諾集束彈藥僅用來驅散集結的敵軍士兵。

集束彈藥通常會釋放大量微型炸彈，造成大範圍殺傷效果，威脅平民生命安全。如果微型炸彈當下沒有爆炸，在衝突結束多年後，仍具危險性，因此全球已有逾120國禁用。

烏克蘭一再表示，僅會在戰場上使用集束彈藥。聯合國曾指出，俄國本身已於這場戰爭中多次使用集束彈藥。

烏克蘭 俄國 國防部

上一則

烏拉圭海岸10天內陳屍2000隻企鵝 死因不明

下一則

希臘將迎來持續時間最長熱浪 打破1987年紀錄

延伸閱讀

俄部落客促普亭下台被捕 另一個身分更驚人

俄部落客促普亭下台被捕 另一個身分更驚人
美4億美元烏克蘭新軍援案 最快25日宣布

美4億美元烏克蘭新軍援案 最快25日宣布
俄國防部：海軍在黑海實彈演習 發射反艦巡弋飛彈

俄國防部：海軍在黑海實彈演習 發射反艦巡弋飛彈
白宮：提供烏克蘭的集束彈藥 已部署戰場抗俄

白宮：提供烏克蘭的集束彈藥 已部署戰場抗俄

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
哈利與梅根。(美聯社)

傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕

2023-07-20 10:40

超人氣

更多 >
矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來
世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕
13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救
「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴
在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作