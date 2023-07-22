真正反攻還未登場？烏仍有大量戰力 美國安顧問：判斷結果為時尚早

美國白宮國家安全顧問蘇利文21日在阿斯本安全論壇表示，判斷烏克蘭軍隊反攻的結果還為時尚早，儘管烏軍失去了眾多的部隊，但仍有數量可觀的預備武力。資料照片。（美聯社）

美國白宮 國家安全顧問蘇利文 21日在阿斯本安全論壇表示，儘管烏軍失去了眾多的部隊，但仍有數量可觀的預備戰力，判斷烏克蘭 軍隊反攻的結果還為時尚早。

根據轉錄稿與現場影片，主持論壇的金融時報美國全國主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）提到了為什麼烏克蘭反攻還未登場，其中一個解釋是烏軍還沒有把大部分的作戰旅投入行動，還有可能缺乏彈藥，因此他推測這是美方計算的一部分，把更多彈藥給他們以炸穿俄羅斯軍隊在上個冬季期間設置的非常厚實雷區與防禦工事。

盧斯接著詢問蘇利文，你是否「認為真正的反攻尚未登場？」。對此，蘇利文答稱自己沒辦法對這個問題說「是」，因為真正的反攻自「第一個烏克蘭人衝上前線，並且讓自己的生命冒著危險的那一天就開始了」。

蘇利文指出，「在這場反攻中，烏克蘭戰士已經有了數量可觀的傷亡人數，所以反攻正在進行中，這很難取得進展。我們說過，這將會很難取得進展，因為存在著烏克蘭人要解決的多層防線、雷區跟其他障礙，但事實也是烏克蘭有著大量的戰力，還沒有投入戰鬥」。

蘇利文表示，烏軍正設法選擇將在戰場上產生最大影響的時刻投入這些戰力，「我們正跟烏克蘭人就這一點的形勢進行密切磋商，但這最終是他們將做的決定，正是在他們做出這項投入的那一刻，我們才將真正看到這場反攻的可能結果將是什麼情況」。