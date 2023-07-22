俄部落客促普亭下台被捕 另一個身分更驚人

被控煽動極端主義活動的俄羅斯民族主義者、克里姆林宮批評家、前軍事指揮官葛金（Igor Girkin）在法庭聽證會前坐在被告圍欄的玻璃牆後面。（路透）

俄羅斯 籍前烏克蘭 分離主義勢力領袖、民族主義評論家葛金（Igor Girkin）的律師21日表示，葛金在批評俄國 總統普亭後遭到當局拘捕；葛金也是擊落馬航MH17、造成298人喪生的幕後黑手，遭荷蘭法院判處終身監禁。

中央社引述法新社報導，葛金的律師莫洛柯夫（Alexander Molokhov）表示：「葛金已被執法部門拘捕。」葛金的妻子也在社群媒體發布訊息說，先生因為「極端主義」而遭到拘捕。

央廣消息指出，葛金早年曾參加俄聯邦安全局，後參與車臣戰爭，是知名的俄羅斯極端民族主義者，2014年曾短暫擔任自行宣布「獨立」的「頓涅茨克人民共和國」的防長；但隨著俄羅斯深陷烏克蘭戰爭泥潭，葛金對克里姆林宮的批評愈來愈尖銳，甚至公開呼籲普亭下台。

葛金在擁有近90萬訂閱用戶的「電報」頻道上寫道：「這個懦弱的卑鄙的人再執政六年，國家將無法繼續生存下去」。

「烏克蘭真理報」日前報導，葛金今年4月在影音網站YouTube宣稱，前線局勢對俄羅斯打勝仗的能力造成「極度負面」衝擊。

另一方面，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國提供的集束彈藥已掌握在烏克蘭手中，並已部署在戰場上以對抗俄羅斯，「我們已經從烏克蘭方面得到一些初步回饋，他們正非常有效地使用這些集束彈藥。」

值得一提的是，俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭以來受到西方大規模制裁，但經濟仍有所成長。路透上月報導，普亭表示，今年俄國經濟可能成長2%，國際貨幣基金（IMF）則預測俄國今年經濟可能成長0.7%。

維也納國際經濟研究所專家艾斯楚夫（Vasily Astrov）報告指出兩個原因，俄國軍火工業訂單多，工業生產因國防支出受惠，及實質薪資成長帶動民間消費。

報告指出，大量年輕、擁有技術的人口因不想當兵而移民，勞動力缺乏導致薪資成長，將民間消費拉抬回到2021年，即全面入侵烏克蘭前的水準。此外，通膨速度大幅下滑，預計俄國今年通膨率為5.1%。

不過，長期來看，由於西方對能源和高科技的制裁及勞動力短缺，艾斯楚夫對俄國經濟前景不樂觀。