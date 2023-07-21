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CIA局長稱普亭是「復仇的終極倡導者」 仍有可能報復瓦格納首腦

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭，攝於20日。（歐新社 / SPUTNIK）
俄羅斯總統普亭，攝於20日。（歐新社 / SPUTNIK）

中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）20日表示，俄羅斯總統普亭正在爭取時間，同時計算怎麼處理領導了流產兵變的瓦格納傭兵集團首腦普里格津。

BBC報導，伯恩斯在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）表示，兵變事件暴露了普亭建立的權力系統重大弱點，而他仍有可能尋求報復普里格津，「我們正在看到的是一隻非常複雜的舞蹈」。

有人問起最近一隻影像似乎顯示普里格津人在白俄羅斯時，伯恩斯則指他曾四處活動，但最近一直在白俄首都明斯克以及俄羅斯，接著稱普亭可能正在爭取時間，計算怎麼以最佳方式處理普里格津。BBC指出，瓦格納在非洲、利比亞與敘利亞等地對俄羅斯領導階層仍有價值，因此普亭很可能會嘗試把集團跟領導人分開。

伯恩斯說，普亭可能等著精確的報復，並指他是一個基本上覺得君子報仇、十年不晚（revenge is a dish best served cold）的人，「以我的經驗來看，普亭是復仇的終極倡導者。所以，如果普里格津逃過進一步的報應，我會感到驚訝」。

根據此前新聞，總統拜登在赫爾辛基召開記者會時，曾打趣要普里格津小心被暗殺，「注意所有入口的食物，睜大眼睛看菜單」。伯恩斯也呼應了這段話，「如果我是普里格津，就不會解雇我的食物品嚐員」。

普亭 白俄羅斯 瓦格納

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