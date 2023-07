CIA局長稱普亭是「復仇的終極倡導者」 仍有可能報復瓦格納首腦

中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)20日表示,俄羅斯總統普亭 正在爭取時間,同時計算怎麼處理領導了流產兵變的瓦格納 傭兵集團首腦普里格津。

BBC報導,伯恩斯在阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)表示,兵變事件暴露了普亭建立的權力系統重大弱點,而他仍有可能尋求報復普里格津,「我們正在看到的是一隻非常複雜的舞蹈」。

Russian President Putin may still seek revenge on Wagner boss, says CIA chief https://t.co/ryahqtZp23