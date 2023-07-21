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普里格津狠酸俄 稱不重回烏戰場 瓦格納協助白俄訓練特種部隊

編譯中心／綜合20日電
白俄國防部證實，瓦格納集團協助訓練白俄特種部隊。（Getty Images）
白俄國防部證實，瓦格納集團協助訓練白俄特種部隊。（Getty Images）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）19日表示，麾下部隊上個月兵變失敗後正遷往白俄羅斯，未來將留在白俄訓練當地軍隊，不會再重回烏克蘭戰場。而白俄羅斯國防部20日表示，瓦格納集團已開始協助訓練白俄特種部隊。

美國Politico新聞網站報導，這是普里格津繼6月兵變失敗後首次露面，他在影片中說：「我們為俄羅斯做了很多事，現在前線發生的事是種恥辱，我們不蹚這渾水。」

這段畫面晃動的手機影片約莫在黃昏時分拍攝，影片中可以看到普里格津頭戴棒球帽的剪影，他對著一群似乎是瓦格納傭兵的人說話，人群中不斷爆出掌聲及歡呼聲。

普里格津說，「因此，我們決定在白俄待一陣子，這次我們將把白俄軍隊訓練成世界上第二強大的軍隊。如果有必要，我們將取代它的位置」，狠酸目前擁有世界第二大軍隊的俄羅斯。

他隨後暗示瓦格納部隊之後可能前往非洲，瓦格納一直以來都活躍於馬利共和國及中非共和國。

普里格津的副手烏特金（Dmitri Utkin）說：「這不是結束，而是個開始。世界上最艱鉅的任務很快就要展開。」他接著以英語說：「歡迎來到地獄。」

另外，中央社引述法新社和路透報導，白俄當局上周指出，國防部與瓦格納制定了經驗交流的「藍圖」，瓦格納教官開始訓練白俄的領土防衛部隊。

白俄羅斯國防部20日表示，瓦格納集團傭兵已開始在距離北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭邊界僅幾公里的白俄軍事靶場，協助訓練白俄特種部隊。

白俄羅斯國防部透過聲明指出：「儘管下著雨，布雷斯特斯基（Brestsky）訓練場還是很熱。」並發布身穿戰鬥裝備的蒙面戰士照片。

白俄羅斯 瓦格納 國防部

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