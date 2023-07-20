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MI6局長：中國是俄羅斯入侵烏克蘭的「絕對同謀」

編譯周辰陽／即時報導
通稱軍情六處（MI6）的英國秘密情報局局長摩爾爵士。資料照。（美聯社）
通稱軍情六處（MI6）的英國秘密情報局局長摩爾爵士。資料照。（美聯社）

通稱「軍情六處」（MI6）的英國秘密情報局（SIS）局長摩爾爵士（Sir Richard Moore）19日在捷克布拉格一場由POLITICO主辦的罕見公開亮相活動表示，中國與國家主席習近平是俄羅斯入侵烏克蘭的「絕對同謀」。

POLITICO與衛報報導，在情報界以「C」為人所知的摩爾爵士告訴POLITICO執行主編麥艾沃伊（Anne McElvoy），「當普亭入侵烏克蘭時，中國人非常明確支持俄羅斯人。他們在外交上完全支持俄羅斯人，在聯合國的關鍵投票棄權，絕對憤世嫉俗地重複了所有俄羅斯的說法，特別是在非洲與拉丁美洲等地方，譴責北約和所有的這類材料」。

不過，這種支持是以損害普亭總統在俄羅斯的統治和威望為代價。摩爾爵士說，「可能發生的情況，我知道許多俄羅斯人覺得非常不舒服，就是他們之間的權力平衡發生了變化，很難看著他們而不承認其中一個現在非常屈從另外一個」。

摩爾爵士說，比起其他任何任務，MI6現在投入更多資源來應對中國，「反映出中國在世界上的重要性，以及了解中國政府意圖與能力的迫切需要」，他還指責中方助長緬甸軍政府的暴行，並警告來自中國「數據陷阱」和技術進步對其他國家的威脅。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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