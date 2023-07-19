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小麥期貨創十年來最大漲幅 美警告俄可能攻擊黑海商船

編譯劉忠勇／綜合外電
市場已預料到黑海糧食協議不太可能繼續下去，但目前局面更加惡化。(歐新社)
市場已預料到黑海糧食協議不太可能繼續下去，但目前局面更加惡化。(歐新社)

小麥期貨周三一度飆漲9%，創2012年以來最大漲幅。俄羅斯國防部表示，從周四起前往烏克蘭港口的船隻將被視為可能攜帶軍用物資，拜登政府官員引述最新情報說，俄羅斯軍方可能攻擊黑海的民用船隻，俄方目的就是要打擊烏克蘭糧食相關設施。

俄羅斯國防部表示，自本周四起，俄羅斯會把船旗國視為在衝突中站在烏克蘭一方的國家。芝加哥小麥期貨應聲漲停。巴黎市場小麥收盤上漲8.2%，創2022年2月以來最大漲幅。

芝加哥9月交割的小麥期貨周三收盤上漲8.5%，至每蒲式耳7.28美元。

美國國家安全委員會發言人Adam Hodge在聲明中說。「我們的情報指出，俄羅斯在進入烏克蘭港口的水道布下水雷，」「我們認為這是一次協同行動，要為在黑海襲擊民船找理由，並歸咎於烏克蘭。」

幾天前，俄羅斯終止允許烏克蘭貨船通行的黑海糧食協議，這原本是俄方在侵烏戰爭中少見配合的例子。

荷蘭合作銀行駐倫敦高級分析師Michael Magdovitz 說：「我們已預料到黑海協議是不太可能繼續下去了，但現在局面是更惡化了」 ，「在烏克蘭即將收成時候，出口通道卻關閉了」。

烏克蘭在黑海的港口是其穀物出口的重要渠道。雖然烏克蘭仍然可以通過內河，公路和鐵路運輸糧食，但這種做法遠比從深海港運輸麻煩，而且成本也高得多。

俄羅斯和烏克蘭合計占世界農業出口的很大部分。近年來，這些國家出口了大量小麥，玉米，葵花籽油和其他食品。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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