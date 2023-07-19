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對烏港口展開「地獄般」夜襲後 俄將所有開往烏國船隻視為軍用

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯警告，20日起所有在黑海駛往烏克蘭港口的船隻都將被視為「軍事運輸船」。(路透)
俄羅斯警告，20日起所有在黑海駛往烏克蘭港口的船隻都將被視為「軍事運輸船」。(路透)

烏克蘭指責俄羅斯對其兩個黑海港口展開「地獄般」夜間空襲，並破壞糧食出口基礎設施後，俄羅斯警告，20日起所有在黑海駛往烏克蘭港口的船隻都將被視為「軍事運輸船」。

路透報導，俄羅斯20日表示，在退出黑海穀物協議後，從莫斯科時間午夜開始，俄羅斯將考慮視所有前往烏克蘭黑海港口的船隻都有載運潛在的軍用貨物。

俄羅斯國防部指出，所有懸掛不同國旗且駛向烏克蘭的船隻，也都將被視為支持烏克蘭立場。俄國防部尚未確指，可能採取什麼行動，另外俄羅斯還宣布黑海國際水域的東南部和西北部部份地區，暫時列為「航行不安全」區域。

俄國17日退出黑海穀物協議後，連續兩晚對烏克蘭南部的敖德薩地區發動攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基指控，斯科「刻意」鎖定烏克蘭出口穀物的地點進行轟炸。

烏克蘭希望繼續運送對全球糧食供應至關重要的黑海穀物，19日表示，正在建立一條途經羅馬尼亞的臨時航線。

澤倫斯基表示，「俄羅斯恐怖分子絕對是故意針對糧食協議的基礎設施。」 「俄羅斯的每一枚飛彈不僅打擊烏克蘭，也是打擊世界上每個想要正常和安全生活的人。」

烏克蘭總檢察長辦公室表示，包括一名9歲男孩在內，共10名平民受傷。穀物碼頭以及工業設施、倉庫、購物中心、住宅和行政建築以及汽車均遭到破壞。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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