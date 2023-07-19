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重啟穀物協議談判 俄提條件要聯合國3個月內達成

中央社莫斯科19日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。(Getty Images)
俄羅斯總統普亭。(Getty Images)

俄羅斯今天表示，聯合國有3個月的時間執行雙方備忘錄上的條件，根據這份備忘錄，聯合國若希望莫斯科重返穀物協議談判桌，將協助俄羅斯農產品出口。

俄羅斯17日宣布退出黑海穀物協議，不滿聯合國提出協助俄羅斯糧食和肥料出口的承諾未兌現。

黑海穀物協議去年7月在聯合國和土耳其居間斡旋下達成，讓烏克蘭穀物得以重新運出黑海港口。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）當時暗示，莫斯科一旦退出協議，將代表協助俄國糧食和肥料出口的相關協議也一併終止。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，聯合國若希望莫斯科重返關於恢復烏克蘭出口的談判，則有責任執行與俄國的協議。

沙卡洛娃今天告訴俄羅斯衛星電台（Radio Sputnik）：「俄羅斯-聯合國備忘錄上寫道，我將引述…這項協議將實施3年，若一方意圖終止（俄羅斯或聯合國），必須提前3個月通知。我們已提前通知了。」

「因此，聯合國有3個月的時間達致具體結果。所以，不要急著到聯合國秘書處的麥克風前，而要利用這3個月的時間達到具體成果。若有具體成果，我們將重返這項議題的討論。」

另一方面，烏克蘭糧食經由歐洲聯盟（EU）東部流通，引發當地農民不滿。他們表示，一來當地供應遭破壞，二來工廠會收購烏國糧食，吞到自家農作物的市場。

歐盟已允許保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克這5國可在國內禁售烏克蘭的小麥、玉米、油菜籽和葵花籽，但可以讓這些農作物過境出口至他處。以目前情況來說，這項措施將於9月中旬逐步取消。

法新社報導，波蘭農業部長特魯斯（Robert Telus）今天表示，烏克蘭鄰國呼籲歐盟延長預計9月15日到期的烏克蘭穀物進口禁令。

特魯斯說：「我們針對延長來自烏克蘭穀物的進口禁令至今年年底，已簽署一項5國聯合聲明，包含波蘭、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克和羅馬尼亞。」

上述5國的農業部長在華沙開會，呼籲歐盟同意延長進口禁令。

聯合國 俄羅斯 烏克蘭

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