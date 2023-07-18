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俄羅斯稱烏前線取得斬獲 警告黑海穀物持續出口

中央社莫斯科18日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫。(路透)
克里姆林宮發言人培斯科夫。(路透)

俄羅斯軍方今天表示，俄軍發動「成功的進攻行動」後，在庫普揚斯克巿附近的烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區前線有限區段取得斬獲。俄國並稱，沒有俄國參與的穀物協議必須考量風險。

法新社報導，俄羅斯國防部在聲明中指出：「在庫普揚斯克（Kupyansk）前線，隸屬西部軍區的部隊繼續展開成功的進攻行動。沿前線橫向一共推進達2公里、縱向達1.5公里。」

聲明沒有提到相關進展發生於何時。

與此同時，在莫斯科退出具指標意義的黑海穀物出口協議後，克里姆林宮今天對於烏克蘭穀物出口的未來發出含蓄警告。

莫斯科退出協議引發聯合國和西方不滿，基輔則表示準備繼續出口穀物。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「如果沒有適當的安全保證，就會出現風險。如果未來達成的協議沒有俄羅斯參與，就應該要考量到這些風險。」

他指控穀物協議涵蓋的黑海地區被烏克蘭用來從事「作戰目的」。

聯合國警告，全世界的窮國將因此「付出代價」，美國批評俄羅斯退出協議之舉「沒有良心」。

但是培斯科夫對於外界的大聲疾呼不予理會，強調儘管「協議當中允諾俄羅斯的條件沒有實現」，莫斯科仍已多次予以延長。

克宮表示，將會履行俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於今年稍早作出的承諾，也就是如果協議未獲延長，將免費提供穀物給「非洲最需要幫助的國家」。

培斯科夫說：「在這件事情上，俄羅斯維持其立場，我們與非洲夥伴們保持聯繫。不過討論數量相當的少，我們對此同表遺憾。」他並表示，下週在聖彼得堡召開俄羅斯－非洲高峰會時，將會討論此事。

俄羅斯今天還表示，已就涉及克里米亞大橋（Crimea Bridge）攻擊一事，對烏克蘭敖德薩港（Odesa）多處地點進行「報復攻擊」。

俄羅斯軍方在聲明中指出：「夜間，俄羅斯聯邦武裝部隊運用高精準海基武器，就策畫運用無人艇對俄羅斯進行恐怖行動的設施，發動集體報復攻擊行動。」

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

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