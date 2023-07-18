歐盟－拉美峰會意見分歧 公報譴俄侵烏內容恐難產

歐盟、拉丁美洲與加勒比海國家聯盟領袖正在布魯塞爾展開第2天峰會。(歐新社)

約50位歐洲聯盟、拉丁美洲和加勒比海國家領導人在比利時首都布魯塞爾進行高峰會，過程卻凸顯出他們對於俄羅斯 攻打烏克蘭 戰爭這項議題的歧見。

路透報導，俄羅斯揮軍烏克蘭，引發地緣政治格局丕變，加上對中國的憂心日增，歐盟 試圖重振對拉美關係。歐盟、拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（Community of Latin American and Caribbean States）領袖正在布魯塞爾展開第2天峰會，但是外交官難以就最後公報上的措詞達成協議，峰會恐將為之失色。

歐盟原本計畫在揭示各國領導人對峰會結論的宣言中，加入譴責俄羅斯侵略烏克蘭的內容，但是討論進入第2天，仍無法就此達成協議。

根據了解協商情況的官員，諸如古巴、尼加拉瓜等在政治和經濟上與俄羅斯關係緊密的國家，對譴責俄羅斯的內容予以抗拒。

路透檢視過的草擬文本其中一段除對「在烏克蘭持續進行中的戰爭」予以譴責，並且提到「以最強烈措詞譴責俄羅斯聯邦侵略」的聯合國決議，但是相關內容已經遭到刪除。

這份文件只提到與會「特定國家立場」。

今天出席峰會的愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，公報內容在烏克蘭議題上必須「非常明確，這是一場侵略戰爭」。

他說：「昨天深夜曾就措詞進行討論，幾乎每一個國家對於明確支持烏克蘭、烏克蘭獨立和自由權利的文本都能夠予以簽署。有一、兩個國家抗拒。再看看今天上午情況如何。」

「根本沒有結論有時候比達成了毫無意義的文字要好，不過我們還沒有到那個地步。」

盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）表示，不可以拿公報「改寫歷史」。

他告訴記者：「事實是俄羅斯侵略烏克蘭…我們必須面對事實。」

他暗示共同聲明最後可能會提到，在有關烏克蘭的內容上，某些特定國家沒有同意。

「我們還是可以加一話說，幾乎所有國家都接受（文字）…如果無法達成一致，那就可惜了。不過我可不是來這裡改寫歷史的。」

智利外交部長范克拉維倫（Alberto van Klaveren）表示，智利政府對於發生上述爭論表達遺憾，「我們認為那是場侵略戰爭，這是智利的立場」。