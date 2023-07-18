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烏軍稱俄軍集結超過10萬兵力與900輛戰車 接近蘇聯在阿富汗最大兵力

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭武裝部隊東部集團發言人奇列瓦蒂表示，俄軍在利曼與庫普揚斯克方向集中了一隻非常強大的力量，超過10萬兵力、超過900輛戰車、超過550門火砲系統與370輛多管火箭砲。資料照片。（路透）
烏克蘭武裝部隊東部集團發言人奇列瓦蒂表示，俄軍在利曼與庫普揚斯克方向集中了一隻非常強大的力量，超過10萬兵力、超過900輛戰車、超過550門火砲系統與370輛多管火箭砲。資料照片。（路透）

軍聞網站《Warzone》報導，烏克蘭軍方領導人17日表示，他們越來越擔心俄羅斯在東北部哈爾科夫州的潛在進軍，此舉可能會危及烏軍自己的反攻。

根據烏克蘭官方的Ukrinform國家通訊社報導，烏克蘭武裝部隊東部集團發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）在晚間官方新聞節目表示，「在利曼（Lyman）與庫普揚斯克（Kupiansk）方向，敵人集中了一隻非常強大的力量，超過10萬兵力、超過900輛戰車、超過550門火砲系統與370輛多管火箭砲」。

奇列瓦蒂也指出，作為對比，「蘇聯在阿富汗的軍隊，最大人數是12萬人」。

烏軍宣稱的10萬大軍人數大到令人困惑，儘管《Warzone》本身無法證實，但即使是通報數字的相當一部分也會引發高度關注。奇列瓦蒂指出，俄軍正在集中一切力量以攻破烏軍的防禦，「我們的士兵處於防禦狀態，他們不會容許敵人最終搶占先機，這就是不斷打擊他們的原因」。

根據烏克蘭軍事媒體中心的「紙飛機」頻道，烏軍地面部隊司令瑟爾斯基（Oleksander Syrskyi）上將同一天表示，「東部方向的作戰情況依然困難，為了阻止我軍在巴赫姆特地區的攻勢行動，敵人正積極轉移增援部隊與工具到這個方向，（包括一些）空降部隊」。

瑟爾斯基還說，俄軍在此同時「於庫普揚斯克方向發起攻勢」，目標是「打敗我方在庫普揚斯克地區的部隊，並繼續朝我方戰鬥編隊的縱深進攻」。

烏克蘭 阿富汗 俄羅斯

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