俄10萬大軍、900坦克攻烏 普里格津人在哪？

俄羅斯近日集結逾10萬大軍，重兵進攻烏克蘭東北地區。（路透）

烏克蘭 軍方官員今天表示，俄羅斯集結超過10萬軍人和900多輛坦克在烏克蘭東北部的庫皮揚斯克（Kupiansk）地區發起攻勢，當地正展開激烈戰鬥。據悉，俄羅斯貿工部以防止情資遭竊為由禁止官員使用Apple裝置。

路透報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）在通訊軟體Telegram發文寫道：「連續兩天，敵軍一直在哈爾科夫州（Kharkiv）庫皮揚斯克地區積極進攻。」馬里亞爾指出：「我們正在防守。正進行激烈戰鬥，雙方的陣地一天內會出現多次動態變化。」

烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）告訴國營電視台，俄羅斯軍隊已在這個地區集結超過10萬軍人和900多輛坦克。奇列瓦蒂還說，烏克蘭部隊堅守陣地。

另據英國衛報報導，烏克蘭東部戰事白熱化，烏克蘭官員16日透露，瓦格納 集團僅「百餘」兵力調往白俄羅斯 ，俄烏交戰勝敗仍未可知。

上個月，傭兵組織瓦格納集團腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）同意結束叛變，並將兵力遷往白俄羅斯。不過集團動向至今眾說紛紜。

白俄當局表示瓦格納教官已抵達白俄，波蘭和烏國均已證實，不過截至目前仍未見大規模遷軍跡象，普里格津依舊行蹤成謎。

烏國國家邊防局發言人德姆琴科（Andrii Demchenko）16日受訪表示，「白俄領土出現部分傭兵團體，可是並非大量或大規模的部署⋯⋯僅百餘人」。

另外，俄羅斯一家私人安全公司16日表示，瓦格納集團數以百計「經驗豐富的」戰士已經抵達中非共和國，以確保當地30日得以舉行一項公民投票。

中央社引述法新社報導，中非共和國將舉行讓總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）得以尋求第3個任期的修憲公投。瓦格納集團的傭兵一直在這個動盪不安國家幫助當地政府對抗叛軍。

國際安全官員聯盟（Officers' Union for International Security）在加密通訊軟體Telegram上表示：「搭載將在中非共和國作業教官的另一架飛機已經抵達（中非首都）班基（Bangui）。」

「計畫的輪換繼續進行，瓦格納集團數百名經驗豐富的專業人員將參與在中非共和國作業的團隊…俄羅斯教官將繼續援助中非武裝部隊士兵，為預定7月30日舉行的修憲公投確保維安。」

金融時報報導，俄國貿工部正式祭出禁令，內部官員自17日起不得使用iPhone、iPad等「作為工作之用」。據了解，俄羅斯數位發展部和國營石油公司Rostec都將跟進。

針對俄羅斯官員的Apple禁令將不適用於一般消費者。

去年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，Apple宣布撤出俄羅斯市場，不過旗下產品仍可由其他國家進口至俄羅斯。