俄羅斯 地方官員在社群媒體 發布聲明表示,一架俄國蘇愷-25(Su-25)戰鬥轟炸機今天在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海,不過飛行員成功彈跳逃生。

路透報導,社群媒體上流傳的未經證實影片顯示,在濱臨亞速海(Sea of Azov)的一個海灘附近,一個降落傘在海面上從空中降落後,濺起大量水花。

葉伊斯克(Yeysk)越過亞速海的對岸,是烏克蘭 東部頓內次克州(Donetsk)內受俄羅斯控制的區域。

葉伊斯克所處的俄羅斯克拉斯諾達地區(Krasnodar)官員表示,這架戰機的駕駛已經從海上救出。 一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

#WATCH A Russian Su-25 jet aircraft crashed in the Sea of Azov.#BlackSea #Azov #Crimea #Russia #UkraineRussianWar #Russian pic.twitter.com/8R4yKrdjiL