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俄稱停止參與黑海穀物協議 與克里米亞大橋遇襲無關

中央社莫斯科17日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫。(歐新社)
克里姆林宮發言人培斯科夫。(歐新社)

俄羅斯今天宣布停止參與黑海穀物協議後，這份讓烏克蘭穀物安全出口的協議將於今天午夜到期。俄方稱這項決定無涉克里米亞大橋遇襲，還說一旦滿足俄方要求就會恢復執行協議。

路透報導，俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，並封鎖烏克蘭的黑海（Black Sea）港口，導致全球穀物價格飆漲。烏克蘭與俄羅斯都是全球重要穀物出口國。

聯合國與土耳其去年7月斡旋達成的協議，旨在讓被俄烏衝突封鎖的烏克蘭穀物安全出口，藉此緩解全球糧食危機。但最後一艘受到協議保護的船舶昨天駛離烏克蘭。

在這份協議下，從烏克蘭出口的玉米、小麥和其他穀物，總數將近3300萬公噸。

俄羅斯已透過駐白俄羅斯首都明斯克（Minsk）的大使館正式通知烏克蘭，俄方將停止參與黑海穀物協議。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，相關協議效力到今天為止。

他說：「不幸的是，這些黑海（穀物）協議關於俄羅斯的部分迄今並未履行，所以效力即將終止。」

培斯科夫表示，這項決定無涉昨夜克里米亞大橋（Crimea Bridge）遇襲一事，並稱這次攻擊是烏克蘭犯下的「恐怖主義行動」。

烏克蘭軍方暗示這起攻擊可能是俄羅斯本身發起的某種挑釁行徑，但烏克蘭媒體引述不具名消息人士報導，這起事件是由烏克蘭安全局策畫。

俄羅斯過去已揚言退出協議，聲稱俄國要求改善穀物和肥料出口，但這些要求都沒達成；俄方也抱怨運往窮國的穀物不足。聯合國則主張，相關安排幫助全球糧價下降逾2成，對窮國有益。

培斯科夫說：「一旦執行俄羅斯那部分的協議，俄方將立刻恢復實施該協議。」

烏克蘭 白俄羅斯 克里米亞

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