黑海運糧協議到期 糧價恐再漲 烏研究替代路線穩出口

懸掛土耳其國旗的巨型貨輪「TQ Samsun」號16日離開烏克蘭敖德薩港，是黑海穀物協議到期前最後一艘運載出口貨的運糧船。(路透)

生效臨近一年、為烏克蘭 糧食提供黑海出口管道的協議《黑海穀物協議》將於17日到期，最後一艘運糧船昨天已從烏南港口敖德薩出發，外界對俄羅斯 肯否延長協議感到悲觀，全球糧價恐再因此攀升。

俄羅斯總統普亭 先前稱「俄方倒不如先退出，直至要求獲滿足才再重新加入」，15日跟南非總統拉瑪佛沙通電話時則表示，協議未做到向非洲大陸等有需要國家提供糧食的主要目標，而且消除俄方糧肥出口障礙的＿諾也未獲履行。俄方一再放風，意欲以上述理由宣稱沒理由再延續協議。

政治新聞網站Politico報導，烏克蘭政府關心的不再是協議能否延長，而是如何應對沒有糧食出口協議的情况。報導指，烏方正研究「Plan B」，例如為保護通過黑海的船舶而設立5億美元保障基金以承擔損失或費用，又研究其他黑海出口路線等，鄰近的羅馬尼亞港口城市康斯坦察（Constanta）被視為替代方案之一。

報導指出，烏克蘭其餘替代方案包括利用經多瑙河增加糧食出口；目前每月有200萬公噸糧食經此方法出口，較俄軍侵烏前大增，烏克蘭穀物協會主席戈爾巴喬夫稱出口可翻倍至400萬公噸，但指此安排需羅馬尼亞政府同意在其水域運作。

路透報導，各方盡最後努力遊說莫斯科，俄羅斯自6月27日起未再允許任何新船隻登記註冊。除非俄羅斯同意延期，黑海穀物協議將於17日到期。聯合國發言人表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）正在等待普亭關於延長黑海穀物協議的回應。

克里姆林宮表示，普亭昨天在電話中告訴南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），關於移除俄羅斯糧食和化肥出口障礙的承諾迄今尚未兌現。

俄方冷淡態度早有跡可尋，協議最初有效期為120天，首次續期也是120天，但到今年3月和5月，俄方只同意續期60天，到上月27日起更再未同意登記新的運糧船舶。協議框架下登記的最後兩艘運糧船已出發，其中TK Majestic上周六抵達伊斯坦堡，網絡紀錄顯示TQ Samsun亦在16日離開敖德薩的港口。

烏克蘭和俄羅斯同為全球重要的穀物出口國。

另外，路透還報導，俄羅斯國防部16日表示，已挫敗烏克蘭對黑海港口城市塞凡堡（Sevastopol）發動的海空無人機攻擊，摧毀7架空中無人機和2艘水下無人機。莫斯科支持的塞凡堡運輸當局在Telegram上表示，包括載客渡輪在內的海上運輸今天稍早暫停數小時。

塞凡堡是位於克里米亞半島的戰略軍港重鎮，俄國於2014年併吞克里米亞半島。俄軍黑海艦隊總部基地正是設於塞凡堡。烏克蘭並未立即對塞凡堡的攻擊行動做出評論。