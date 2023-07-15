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札波羅熱3平民遭砲擊受傷 俄烏互控對方所為

中央社／基輔15日綜合外電報導
俄烏在札波羅熱的戰事已延燒數月。（美聯社）
俄烏在札波羅熱的戰事已延燒數月。（美聯社）

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天表示，俄軍砲擊札波羅熱一處村莊造成3名平民受傷；而莫斯科當局在札波羅熱占領區扶植的官員則反控烏軍砲擊當地一所學校。

路透報導，俄烏在札波羅熱（Zaporizhzhia）的戰事已延燒數月，札波羅熱位處烏克蘭南部前線地區，莫斯科當局去年吞併該地區但未完全占領，當地首府札波羅熱市仍在基輔當局掌控下。

葉爾馬克在通訊軟體Telegram上表示，俄軍用多管火箭發射器砲擊該地區一處村莊並擊中一棟行政大樓，「造成3人受傷，分別是2名女性和1名男性」。

札波羅熱市長庫爾特夫（Anatoliy Kurtiev）在Telegram上表示，俄軍還砲擊札波羅熱市，導致該市至少16座建築物損毀。

莫斯科當局在札波羅熱占領區扶植的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，烏軍摧毀斯圖利涅韋村（Stulneve）內一所學校，而防空部隊則在托克馬克（Tokmak）上空攔截到一架無人機。

路透社無法獨立核實這2份報告。俄烏雙方都否認在這場戰事中將平民當作攻擊目標。

俄羅斯國防部今天表示，過去一天當中，俄軍在札波羅熱地區摧毀多個烏軍武器庫；烏克蘭最高軍事指揮部表示，俄軍正狂轟札波羅熱地區，試圖阻止烏軍反攻。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚在視訊談話中，再度矢言解放所有被俄羅斯占領的土地，「我們不能讓我國任何人民、任何城鎮和村莊被俄羅斯占領…凡是俄羅斯占領之處，那裡的人民就會遭受暴力和羞辱」。（

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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