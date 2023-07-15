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普亭傳提議瓦格納新領袖人選 多名成員「點頭認同」

編譯高詣軒／即時報導
俄國總統普亭日前表示，傭兵組織「瓦格納集團」並不作為法律實體而存在。美聯社
俄國總統普亭日前表示，傭兵組織「瓦格納集團」並不作為法律實體而存在。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄國總統普亭日前向俄國媒體「工商日報」（Kommersant）表示，他曾為先前發動兵變的傭兵組織「瓦格納集團」提議新的集團領導人。該人士呼號為「灰髮」（Sedoy），據稱已是集團的「實質指揮官」。

瓦格納首腦普里格津6月發動兵變未果，而從「工商日報」所稱普亭的說法來看，普亭似乎在瓦格納資深傭兵和普里格津之間製造了嫌隙。報導稱，普亭是在兵變失敗的5天後，與普里格津等資深瓦格納成員開會時，「提議」新領導人。

普亭據稱表示，在多項提供給瓦格納集團的運作選項中，其中一項是集團本可以持續在他們「直接的指揮官」麾下繼續作戰，該指揮官就是「灰髮」，如此集團可以聚首一地並持續運作，「什麼都不會改變，他們會由一直是實質指揮官的同一人所領導。」

普亭並表示，在聽到他的提議時，多名瓦格納人士都「點頭」表示認同。

CNN引述歐盟和法國的制裁文件指出，「灰髮」本名Andrey Troshev，是退役俄國軍官、瓦格納集團創始成員，在集團內位高權重。歐盟的制裁涉及「灰髮」在敘利亞扮演的角色，而瓦格納在當地支持敘利亞政權。

英國自2022年6月的制裁也指出，「灰髮」是瓦格納集團的重要主管，支持敘利亞政權，並壓迫敘利亞平民。另外，「灰髮」也被起底出曾隸屬俄國內政部「西北部聯邦管區」旗下，亦曾參與過車臣和阿富汗的戰事，在兩地皆有戰功。

2016年12月，「灰髮」據信曾受邀赴克里姆林宮，當時就被拍到和普亭同框。烏克蘭則在今年2月底起對「灰髮」施加制裁。

而目前，瓦格納首腦普里格津的下落仍成謎。先前他據信依退兵協議轉往白俄羅斯，但白俄總統其後表示，普里格津人在俄國。CNN稱，據傳有畫面顯示，普里格津在聖彼得堡的屋宅遭警方突襲，令人不解他目前處境如何。

瓦格納 普亭 俄國

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