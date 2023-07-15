美指普里格津已非侵烏要角 拜登勸小心被下毒

傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，曾在俄國頓河畔羅斯托夫的軍事設施發表談話。（Getty Images）

美國國防部 14日指出，瓦格納 集團（Wagner Group）不再參與扮演烏克蘭作戰行動的「任何重要角色」。這個傭兵組織兩周多前在俄兵變失敗，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在與克里姆林宮達成協議，此後就沒有在公開場合露臉，在社群媒體上也一反常態地保持沉默。

中央社引述法新社報導，美國國防部新聞秘書賴德（Pat Ryder）在記者會中表示：「在此階段，我們未見瓦格納部隊以任何重要方式參與支援烏克蘭作戰任務。」賴德指出，美國評估「大部分」瓦格納戰士仍留在俄羅斯占領的烏克蘭地區。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）13日與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在芬蘭首都赫爾辛基召開聯合記者會時被問到普里格津上個月兵變未遂後，是否會引發各界擔憂俄國總統普亭（Vladimir Putin）在俄國侵略烏克蘭戰爭中採取新的極端舉措？

拜登回應，他不清楚普里格津的下落，或是目前他與普亭的關係，還開玩笑地建議普里格津要保持高度警惕以防可能被下毒，「如果我是普里格津（Yevgeny Prigozhin），會留意自己的飲食，我會密切留意菜單」。

白俄羅斯 總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）本月稍早曾表示，並未見到瓦格納戰士轉往他的國家，但白俄羅斯國防部聲明指出，瓦格納私人軍事公司的戰士在一些軍事訓練中擔任教官。根據白俄羅斯國防部公布的影片顯示，戴著面罩的戰士擔任士兵操演的教官。

據俄國媒體報導，俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）和國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）數月以來，一直是普里格津嚴厲批評的目標，最終導致瓦格納兵變；自瓦格納兵變失敗以來，外界普遍臆測俄軍事領導階層可能會改組。

知情人士透露，瓦格納兵變落幕不到幾小時，俄羅斯若干高階軍官遭自家情治單位拘審，俄軍空天軍總指揮、「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin）也在其中，目前已遭拘禁，尚未定罪。

克里姆林宮揪出內鬼的決心和行動，恐怕遠超外界所想。知情人士透露，目前至少13名高階軍官淪為階下囚，有的已經獲准釋放，另外至少15名遭停職或解職，「克里姆林宮此舉意在肅清任何可疑份子」。